La intención del Gobierno de eliminar los topes a las tasas de interés irá a estudiarse a la Comisión de Economía del Congreso, dijo Cuba. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Víctor Melgarejo
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Si bien la atención económica al fenómeno El Niño (FEN) se roba hoy los reflectores por la emergencia, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF), recalcó en diálogo con Gestión que ello no quita que su cartera aún insista con implementar una reforma tributaria profunda en Perú.

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