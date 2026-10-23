Cuba fue claro: la prioridad es que el FEN no enfríe la economía, pero a la par hay que trabajar en incrementar los ingresos de las arcas peruanas. Y allí la reforma tributaria, con foco en la evasión, será clave. El futuro de ciertas exoneraciones tributarias también está bajo el análisis del MEF.

Ministro, al inicio del gobierno anunciaron comisiones con expertos, ¿en qué situación está el avance de su trabajo? ¿Ya tienen un diagnóstico en sus materias?

Ya están armadas con gente prominente en sus sectores. No necesitan comenzar de cero porque ya conocen lo que ha pasado en los últimos 30 años.

¿Ya se han reunido?

El martes pasado fue la primera reunión interna de trabajo. Estas reformas estructurales apuntan a que el PBI potencial esté en 4% o 5%, no 3% como es hoy. Eso toma tiempo. Es diferente a las medidas de política fiscal contracíclica, que es solo el corto plazo.

¿Apuntan a consolidar un crecimiento mayor para Perú desde 2028?

Sus efectos son para el largo plazo.

¿Y las comisiones en sí mismas tienen un periodo?

Nueve meses.

Quisiéramos centrarnos en el trabajo de la comisión tributaria...

Su objetivo es bajar la evasión, que en Perú representa el 9% del PBI, es altísima. Si tenemos éxito, sin cambiar ninguna tasa impositiva, en dos o tres años podríamos agregar hasta 1.5% del PBI en recaudación nueva. Eso nos dará mayor espacio fiscal.

Desde la Sunat apuntan a cambios del Código Tributario e incluso del Impuesto General a las Ventas (IGV), ¿está contemplado desde el MEF?

La evasión del IGV es muy alta y del Impuesto a la Renta (IR) igual en empresas medianas. No en la grande ni la pequeña que gana poco. Tenemos identificadas a las empresas medianas que tienen doble contabilidad, compran facturas falsas y aparte tienen trabajadores informales adentro, que son quienes producen la parte que no declara la empresa. Hoy, con la factura electrónica y la Inteligencia Artificial (IA) es más fácil enfrentarla.

Entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para Diario Gestión. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

Recordamos de una entrevista previa la ilusión de reducir la evasión que usted tiene..

Que no busca perseguir a nadie, es hacer que el que evade pague. Eso es justicia tributaria. Un evasor la rompe porque, si gana lo mismo que yo, genera una competencia desleal. Rompe la dinámica de la economía del mercado. Nos perturba mucho.

Y a cualquiera que sí cumple sus compromisos tributarios. Pero ministro, ¿si la idea no es “perseguir a nadie”, cómo convencer a evasores que han operado así por años de ahora sí pagar impuestos?

Es un acto ilegal y tiene consecuencias penales.

Allí se aplicaría la “mano dura” de la que tanto habla la presidenta...

A alguien que incumple abiertamente la ley, por supuesto. La norma no es dura ni blanda. No creo que nadie se atreva a hacer eso en Estados Unidos, acá tampoco deben hacerlo.

¿Y habrán cambios al IGV en específico?

En la tasa no, el 16 más 2, se queda. No cambiaremos ninguna tasa impuesta. La reforma que queremos hacer es de gestión, no de tasas.

En otras palabras serían...

Cambios más operativos, detracciones, de ese tipo, pero sin alterar las tasas.

Con las facultades legislativas entregadas, que fueron acotadas por el Congreso, ¿presentarán igual proyectos sobre estos cambios a los regímenes tributarios?

Sí, apenas termine su trabajo la comisión de reforma tributaria.

A mediados del 2027 todavía.

Sí porque en estos meses los comisionados trabajarán la norma legal y la socializarán con el Congreso. El proyecto de ley no aparecerá de la nada, el Legislativo participará previamente.

Cuba recalcó que la reforma tributaria consolidada tomaría fuerza tras la emergencia de El Niño. Composición EC: Andina.

Respecto a las exoneraciones, ¿está de acuerdo con ampliar o mantener la vigencia de la rebaja del IGV a restaurantes?

Estoy de acuerdo en que sea transitorio, no en que sea permanente.

No como se ha planteado recientemente, que sea permanente al 8%. Lo presentó Fuerza Popular...

No, a lo más prolongarlo un año más, para estudiarlo mejor. Es una norma con una buena intención, pero no es simple el asunto. El problema de tener tasas diferenciadas es que hay un incentivo a que yo compre también informal para solo cobrar 8%.

Claro.

Mi opinión como economista es que no debe ser permanente.

¿Y respecto al resto de exoneraciones? Hay varias que vencen este año, ¿presentarán proyectos al respecto?

Claro, por ejemplo, la Ley del Libro vencía el 15 de octubre y antes presentamos la renovación para que se dé por tres años más. Esperamos su aprobación.

También está presentada otra sobre la exoneración a donaciones especiales en caso de emergencia. ¿Qué decía la norma? Si ocurría un terremoto, tu casa se destruye y una empresa grande te dona la casa; das cuenta del IR. Pero no decía nada sobre antes que se caiga el hogar.

Entonces, si tú quieres donar a un pueblo antes del FEN para que instalen otro puente, sin que el original se caiga, esa donación no estaba considerada.

Para que también esté exonerada del IR.

Que sea parte del gasto empresarial. Las exoneraciones no son todas negativas, hay algunas positivas.

¿Podría dar un ejemplo?

Cuando llueve, hay poca energía hidroeléctrica y eso obliga a quemar diésel. Eso hace que el precio de la energía vuele.

Si le cobras Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel, encareces la electricidad para todo el Perú. Sería absurdo. Hay casos así donde, microeconómicamente, hay sustento. Otras exoneraciones, no.

Por las facultades legislativas acotadas, hay temas como los topes a las tasas de interés o el factoring que han quedado fuera, ¿irán por el mecanismo regular del Congreso ahora?

Sobre ello, precisar. En este siglo todos los gobiernos, Toledo, PPK, Humala, hasta Castillo, tuvieron un espacio donde se les reconocía ganadores de las elecciones y obtenían sus facultades legislativas. Esta es la primera vez que se cerró un poco la puerta. No quita que aprovechemos para poner nuestras normas y las que no dieron, vayan por el camino regular, más largo.

La eliminación de los topes a las tasas de interés irá a estudiarse a la Comisión de Economía entonces.

Sí, pero la prioridad hoy es otra. Una cosa es lo que se pensaba al inicio del Gobierno y otra con la emergencia del FEN.

¿Se revaluará su presentación entonces?

No, solo el tiempo. La idea es la correcta y nosotros pensamos que tenemos la razón.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Director periodísto (e) | Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.