Se consideran mypes a las empresas con ventas anuales que no superen las 1,700 UIT, es decir, los S/ 9.3 millones. Foto: Andina.
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca extender beneficios tributarios para ciertas actividades económicas. La propuesta es de la diputada Rosangella Barbarán, de la bancada de Gobierno de Fuerza Popular.

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