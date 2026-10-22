El proyecto de ley (N°597) busca hacer permanente la rebaja del IGV a 8% a las micro y pequeñas empresas (mypes) de tres actividades económicas: restaurantes, hoteles y hospedajes turísticos. Cabe anotar que se consideran mypes a las empresas con ventas anuales que no superen las 1,700 UIT, es decir, los S/ 9.3 millones.

Estas tres actividades actualmente ya cuentan con la rebaja del IGV a 8%, vigente desde el 2022. En la última ley de extensión de este beneficio (emitida el 2024) se dispuso que el IGV subiría en el 2027 a 12%. Y a partir del 2028 el IGV volvería al 18%, tal como en el resto de actividades en general.

Al respecto, analistas consideraron que no se justifica establecer un beneficio tributario para ciertas actividades. “La medida se originó por grupos de interés y lobbys en el Congreso. La justificación fue por cómo la pandemia había afectado a estos sectores, pero cuando se aprobó (año 2022) ya la economía estaba recuperándose y los beneficiarios fueron pocas empresas formales, pues la mayoría de afectados son informales y no pagan IGV, indicó el economista Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto.

Asimismo, recordó que cada tres años debe evaluarse la permanencia de todo beneficio tributario. “Se debe comprobar, tras un examen de costo beneficio, que se justifica la medida. Hacerlo permanente no es una buena idea. Sería una medida mercantilista que busca favorecer intereses puntuales”, remarcó Castilla.

Por su parte el abogado tributarista Jorge Picón, socio fundador del estudio Picón & Asociados, refirió que no se justifica la ampliación del beneficio para un segmento de las mypes, en un contexto en que el actual Gobierno ha anunciado que elabora una propuesta para un nuevo régimen tributario para promover la formalización de las mypes.

“El Ejecutivo ha planteado un régimen que va a sustituir el RUS, RER y Régimen Mype. No se puede regular de forma separada cada sector, se crea un caos. Estas excepciones no deben prosperar. Si vas a hacer un régimen alternativo, hazlo para todas las mypes”, subrayó.

Asimismo, Jorge Picón refirió que la rebaja del IGV a 8% no ha significado una baja de precios al consumidor. “El precio al consumidor no ha bajado a raíz de que bajó la tasa del IGV. Lo que ha ocurrido es que ha aumentado el ingreso del local, por lo tanto le permite tener más utilidad. El consumidor no está siendo beneficiado, sino que la medida ayuda al sector empresarial, pues se queda con una parte mayor del precio, para sus ingresos”, sostuvo.

Luis Miguel Castilla discrepó con una propuesta para crear un nuevo régimen que implique una rebaja del IGV para todas las mypes. “El costo fiscal sería muy alto. Se tiene que luchar contra la evasión, pues hay un 35% de los contribuyentes que no pagan IGV, que es la principal fuente de recaudación tributaria que tiene el Estado”, subrayó.

El dato. El proyecto de Barbarán también busca aclarar una controversia surgida con la Sunat respecto a la aplicación del beneficio de la rebaja del IGV al 8%. El proyecto de ley señala que solo se encontrarán excluidos del ámbito de aplicación del beneficio, las empresas que conformen grupos económicos que, en conjunto, no cumplan con los requisitos para seguir siendo consideradas como micro y pequeñas empresas.