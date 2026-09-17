Fiscalización del IGV para restaurantes | Consultorio Tributarioy hoteles
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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa los detalles y consideraciones más relevantes respecto de la fiscalización que se viene dando para restaurantes y hoteles, en aplicación de la Ley 31556 y su reglamento.

En efecto, el Fisco viene desconociendo la tasa reducida del IGV, solo porque una empresa del rubro de restaurantes y hoteles conforma un “grupo económico”, sin interpretar de manera sistemática ello con la Ley de las Mypes que propugna solo un tope a no ser superado en las ventas, para ser calificado como una Mype.

Escuchemos este nuevo podcast respecto de un tema muy polémico y que viene generando discusiones académicas encendidas, a raíz de la postura de la Sunat bajo Informe 037-2024-SUNAT/7T0000.

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