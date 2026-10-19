Los ciudadanos y empresas con domicilio fiscal en distritos declarados en estado de emergencia por desastres naturales podrán acceder a facilidades tributarias automáticas otorgadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Estas medidas permiten postergar el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias y brindan facilidades para conservar los fraccionamientos de deuda vigentes. ¿Quiénes pueden acceder y qué trámites deben realizar?

Empresas en zonas de emergencia podrán postergar impuestos sin presentar solicitudes . (Foto: GEC)

¿Quiénes pueden acceder a las facilidades?

La Sunat precisó que los beneficios alcanzan a los contribuyentes cuyo domicilio fiscal se encuentre en distritos declarados en estado de emergencia por impacto de daños ocasionados por desastres naturales.

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N.º 051-2019/SUNAT, las facilidades se aplican desde la publicación del decreto supremo que declara la emergencia.

La identificación de los beneficiarios se realiza automáticamente a partir de la información de los domicilios fiscales registrados a la fecha de publicación de la declaratoria.

¿Qué obligaciones tributarias se postergan?

Entre las principales facilidades se encuentra la prórroga de los vencimientos para presentar declaraciones juradas y efectuar pagos tributarios mensuales y anuales, según corresponda.

Asimismo, se contemplan medidas destinadas a evitar que los contribuyentes pierdan los aplazamientos o fraccionamientos de deuda vigentes debido a retrasos ocasionados por la emergencia.

Estas disposiciones buscan brindar mayor liquidez a las familias y empresas afectadas, permitiéndoles priorizar la recuperación de sus actividades económicas.

¿Es necesario presentar una solicitud?

No. La Sunat señaló que las facilidades se aplican automáticamente, por lo que los contribuyentes beneficiados no necesitan presentar formularios, realizar solicitudes ni acudir a los centros de atención.

Sin embargo, recomendó verificar las nuevas fechas de vencimiento mediante la opción “Reporte Personalizado”, disponible en su plataforma virtual, donde se puede consultar el cronograma de obligaciones mensuales correspondiente.

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