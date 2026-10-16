Rafael Lémor, gerente de área de IA de Credicorp, resaltó que más del 90% de los trabajadores del holding financiero ya utiliza herramientas de IA, mientras que la organización cuenta con más de 100 casos de uso en producción y otras 400 iniciativas en desarrollo.

Los empleados de Credicorp emplean la IA para atender a los clientes de forma más rápida y oportuna, para desarrollar software, generar contenido en los equipos de marketing, analizar al cliente desde el área de debido cumplimiento, e incluso el equipo legal la usa para evaluar contratos, detalló.

El ejecutivo refirió que cuando se empezó a adoptar la IA generativa hace aproximadamente tres años, la herramienta era un copiloto, es decir, el empleado de una empresa, por ejemplo, se valía de un agente que le ayudaba en sus tareas diarias.

Más del 90% de los trabajadores de Credicorp ya utiliza herramientas de IA. (Foto: Getty Images/iStockphoto)

“El salto que vemos (a futuro) es a esta fábrica de agentes supervisada por humanos, donde un montón de cosas cambian. (La IA) ya no es un copiloto al que le pido cosas. Le doy más autonomía a los agentes. Los agentes trabajan por mí mientras yo estoy probablemente durmiendo”, sostuvo.

Lo anterior implica muchos cambios en los equipos de trabajo dentro de una organización, enfatizó Lémor.

“Los equipos tradicionales para el desarrollo de cualquier producto son de entre 10 y 14 personas con diferentes roles especializados en negocio, diseño, entre otros. El cambio es que ahora vemos una reagrupación de roles donde habrá más roles (y nuevos) generalistas que supervisarán un grupo de agentes que son los especialistas”, explicó.

“Eso hace que los equipos sean más chicos, pasarán de ser 10 a tres personas. Y finalmente tengo más equipos, pero más chicos, enfocados en generar un valor determinado. Eso lo estamos evaluando porque es un cambio importante”, acotó.

En tal sentido, indicó que los profesionales tendrían que capacitarse para conocer más de un área del negocio.

Rafael Lémor, gerente del área de inteligencia artificial de Credicorp, y Patricia Wissar, gerente de división de canales digitales y capacidades de transformación del BCP.

Interacción

El BCP proyecta hacia el 2030 una interacción que denomina más “conversacional”, lo que significa que a través de los canales digitales, las personas podrán realizar consultas de diverso tipo, por ejemplo, ¿cómo puedo ahorrar para pagarle la universidad a mi hijo de aquí a 10 años?

Así lo explicó Patricia Wissar, gerente de división de canales digitales y capacidades de transformación del banco, quien manifestó: “(La idea es) ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes a gestionar sus finanzas? Eso es un golazo porque hoy en día gestionar las finanzas es bien difícil para todos, desde las personas naturales hasta las pymes”.

Aplicativo

Patricia Wissar, del BCP, adelantó que el banco trabaja en una nueva experiencia para su Banca Móvil, que hoy cuenta con nueve millones de usuarios activos.