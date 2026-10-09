Aproximadamente 8 de cada 10 nuevas cuentas se crean a través del aplicativo Trii, que mantiene una alianza con la sociedad agente de bolsa Kallpa SAB.

Por ello, la plataforma posee de primera mano información sobre los intereses de los inversionistas peruanos.

Diego Torres, CEO y fundador de Trii, asegura que compañías como Micron Technology y AMD, que son firmas que fabrican semiconductores para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), van a presentar cada vez más demanda por parte de los peruanos.

Diego Torres, CEO y fundador de Trii

“NVIDIA (firma reconocida principalmente por sus procesadores gráficos utilizados en los centros de datos de IA) es (también) una acción que hace unos años no se operaba a través de la plataforma, pero hoy es una de las empresas del segmento de valores extranjeros (en la BVL) que más se opera a través de Trii”, refirió.

“TSMC, que manufactura semiconductores, también es de este tipo de empresas que se están beneficiando de toda esta ola de inteligencia artificial”, añadió.

De igual modo, Torres destacó que muchos de sus inversionistas locales están apostando por un fondo mutuo que está disponible en Trii cuya estrategia es ”muy fuerte” en IA y semiconductores.

“Yo sí veo una demanda, tanto en IA como en toda la cadena de valor que la soporta”, agregó.

Nuevos valores

Trii está incorporando 11 nuevos instrumentos a su plataforma en la semana de entre el 14 y el 18 de septiembre. Entre ellos, 8 son valores internacionales: AMD, TSMC, Micron Technology, MercadoLibre, SanDisk, Freeport-McMoRan, Uber y S&P Global.

Torres aseguró que existe interés de inversionistas peruanos por compañías con presencia regional como Uber y MercadoLibre. Sin embargo, admitió que la demanda es mayor por acciones de Estados Unidos.

La última ampliación de Trii incluye adicionalmente dos emisores del sector financiero local, Rímac y Scotiabank Perú, y un ETF (fondo de inversión que cotiza en bolsa) denominado CSPX que brinda exposición a compañías que integran el S&P 500, el índice que agrupa a las compañías más representativas de la bolsa neoyorquina.

Acceso directo a EE.UU.

Torres anunció que aproximadamente a inicios del 2027 Trii va a incorporar en Perú el acceso directo a acciones de EE.UU., lo que ya tiene disponible en Colombia y Chile.

“Se espera también un crecimiento muy fuerte (en ese nicho) porque (el acceso directo a la bolsa estadounidense) es quizás una de las funcionalidades que más piden los clientes dentro de la aplicación”, afirmó.

El ejecutivo explicó que se paga un Impuesto a la Renta (IR) de 6.25% sobre las ganancias al operar con valores extranjeros desde la BVL. En cambio, por los ingresos de renta extranjera (si se invierte en la bolsa de Nueva York, por ejemplo), la tasa del IR es de entre 8% y 30%.

Sin embargo, Torres sostuvo que la principal ventaja que ven los usuarios de invertir directamente en el mercado de EE.UU. es el acceso a muchos instrumentos que no están disponibles en el segmento de valores extranjeros de la BVL. Además, algunos productos presentan mayor liquidez en Wall Street, es decir, son más accesibles por la facilidad de encontrar un comprador o vendedor.

Peruanos muestran especial interés por invertir en la bolsa estadounidense. (Foto: Reuters)

Trii proyecta llegar al medio millón de clientes

Actualmente, Trii cuenta con 180,000 clientes en Perú, y en los próximos 18 meses la empresa espera llegar al medio millón. El CEO de la firma, Diego Torres, refirió que a nivel regional, incluyendo a Colombia y Chile, la firma suma 800,000 usuarios.

Asimismo, refirió que el ticket promedio de inversión de quienes entran a Trii es de US$ 700 y US$ 800, mientras que el año pasado era de entre US$ 500 y US$ 600. Esa inversión inicial ha venido subiendo a lo largo del tiempo por la mayor participación en productos como el SPY (ETF que replica el S&P 500) cuyo precio es mayor a US$ 600, sostuvo Torres.

Desempeño

La acción de Micron Technology viene subiendo en lo que va del año 262,93%, mientras que la de AMD, 189,82%, según Google Finance.