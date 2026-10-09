Inversionistas locales de Trii están apostando no solo por acciones, sino por fondos mutuos que invierten en IA. (Foto: AFP)
Inversionistas locales de Trii están apostando no solo por acciones, sino por fondos mutuos que invierten en IA. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La gran mayoría de personas naturales que ingresan a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) optan por las nuevas soluciones tecnológicas que permiten operar desde el teléfono móvil, ¿qué buscan incluir en sus carteras?

TE PUEDE INTERESAR

Esta inversión rinde el doble que depósitos a plazo en bancos: ¿le conviene a usted?
Acaudalados peruanos elevan inversión en EE.UU. en 2026, ¿en dónde ponen su dinero?
Ofertas de empresas en la bolsa podrán modificarse más rápido, ¿inversionistas se afectarán?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.