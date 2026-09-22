Fusión. Medida cobra mayor relevancia en medio de la integración de las bolsas de Lima, Santiago y Colombia. (Imagen: Gemini)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La implementación de una entidad de contraparte central (ECC) es una de las tareas a las que da prioridad la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en su agenda temprana para el periodo 2026-2027, propuesta que busca fortalecer la infraestructura de posnegociación del mercado de capitales local.

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