“Tras la negociación están las etapas de compensación, liquidación y registro o custodia de valores. En este proceso existe un riesgo de contraparte cuando alguno de los participantes no entrega los valores o los fondos comprometidos”, afirmó a Gestión Luis Ernesto Marín, socio de regulación financiera de Ontier.

Por ejemplo, cuando un inversionista utiliza el dinero de una venta para concretar una compra en la misma fecha, una falla puede desencadenar incumplimientos en otras transacciones y eventualmente ocasionar un riesgo sistémico, explicó. Así, se plantea que una cámara de compensación se interponga entre compradores y vendedores.

“De esta manera, la liquidación dejaría de depender directamente de que la contraparte específica cumpla con entregar los valores o los fondos. La ECC funcionaría, en términos prácticos, como un seguro estructural que entra en acción cuando alguna de las partes incumple”, manifestó.

Para Karina Chinguel, socia de Vodanovic, la contraparte central no elimina completamente ese riesgo ni constituye una garantía absoluta para cada inversionista, pero introduce una gestión centralizada y más robusta de los incumplimientos, lo que aumenta la previsibilidad y seguridad de la liquidación.

Integración

Esta medida cobra relevancia ante el proceso de integración de los mercados de Perú, Chile y Colombia, señaló Rocío Izquierdo, socia senior del área financiera del Estudio Muñiz.

La SMV ha señalado que, ante una integración de los mercados, aumentaría el número y monto de operaciones con participantes de otras jurisdicciones. Recientemente se aprobó el proyecto de norma para la creación de la Cámara de Compensación local con miras a la fusión de las bolsas de Lima, Santiago y Colombia. Con ello, la especialista precisó que la medida tiene un carácter principalmente preventivo y no respondería necesariamente a un incremento reciente de incumplimientos en el mercado.

Además, comentó que la entidad de contraparte central complementaría las funciones que actualmente cumple Cavali en cuanto a compensación, liquidación y custodia de valores.

Protección

Chinguel sostuvo que el principal efecto esperado es un mayor nivel de protección y resiliencia del mercado. No obstante, la implementación de una contraparte central también puede generar costos operativos y exigencias adicionales de márgenes o garantías para los participantes, aunque todavía no es posible determinar cuánto de esos costos podría trasladarse al inversionista, advirtió.

“Tampoco corresponde asumir que los tiempos de liquidación necesariamente aumentarán, pues el objetivo de la reforma es justamente hacer el proceso más seguro y eficiente. El diseño final deberá buscar un equilibrio entre mayor protección y costos razonables para el mercado”, expresó.

Una vez que la norma posibilite la cámara de compensación para el mercado bursátil, esta deberá crearse y entrar en funcionamiento hacia mediados del próximo año, cuando nuam estima que empiecen las operaciones integradas en el mercado unificado que reunirá a las bolsas de Lima, Santiago y Bogotá.

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