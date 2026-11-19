El affaire del ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, trascendió el plano estrictamente extramarital para decantar en un caso de espionaje internacional cuyo objetivo era acceder a información reservada de la compañía, e incluso se tiene la presunción de un entramado que permitió al director ejecutivo autorizar las ventas de sus chips más avanzados –cruciales para los modelos de IA– a países que compiten con EE.UU. en el desarrollo de esa tecnología. Esas hipótesis son la línea de base de las investigaciones que hoy efectúan autoridades estadounidenses, como el FBI.

Ante la gravedad de estas indagaciones y forzado por el directorio de la firma, Huang renunció al jueves pasado al cargo que detentó por 33 años, en una reconocida trayectoria que lo encumbró como el puntal de la IA, etiqueta que encierra implicancias fundamentales que rebasan a EE.UU. y se ramifican por varias regiones.

Y es que la Nvidia de Huang no solo era la mayor empresa del mundo, medida por su capitalización bursátil, –cayó al tercer lugar tras el desafuero de su CEO– sino que sus relaciones eran y son esenciales para el resto de compañías tecnológicas.

Con Huang, incluso, la firma ganó protagonismo como financiadora, prestamista, garante e inversionista de centros de datos, infraestructura para IA y para sus propios clientes. A su incomparable conocimiento tecnológico, el ex timonel de Nvidia le sumaba la visión para nuevos negocios, inversiones y mercados. Ese rol preponderante que acrecentó el desarrollo de la IA, con inversiones billonarias en marcha, es lo que hoy los mercados echan de menos.

Nubarrones

Por eso, los bancos de inversión y gestores de portafolio ven nubarrones en el auge de la IA, y una eventual desaceleración de tales inversiones que ralentizaría el crecimiento de EE.UU. y de otros países que dependen de esa tecnología, así como de economías que se benefician del boom de la construcción de centros de datos. Esas infraestructuras hacen uso intensivo de diversos insumos y materias primas, en particular del cobre.

El metal rojo empezó a finales del 2023 una tendencia alcista firme, que se consolidó por las mencionadas inversiones en tecnología, la transición energética, las redes y vehículos eléctricos.

En solo cuatro años, su cotización se duplicó hasta US$ 6.70 en julio del 2026. Pero en los últimos tres meses, perdió impulso, primero, por los cuestionamientos a las enormes inversiones en IA sin garantías de una rentabilidad futura que las justifique y luego por las expectativas de que la Fed de EE.UU. y otros bancos centrales elevarán con más firmeza sus tasas de interés para contener presiones inflacionarias originadas por el encarecimiento del petróleo en torno a US$ 100 el barril debido a la guerra en Irán. Ese mayor costo de financiamiento, dificultaría o retrasaría la recuperación de las ingentes inversiones en IA, que ahora recurren a la deuda para respaldarlas.

Jensen Huang presentó su renuncia como director ejecutivo de Nvidia.

Elecciones

El retroceso del metal insignia del país se atizó desde inicios del mes, tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., que reconfiguró su Congreso, con mayoría demócrata en sus dos cámaras. Varios de los representantes del partido opositor fueron ungidos tras prometer a sus respectivos estados moderación en la construcción de centros de datos de IA, cuestionados por una parte de la población estadounidense. Los legisladores entrantes anticiparon también que endurecerán la regulación y permisos para la construcción de esa infraestructura.

Pero el golpe al cobre se profundizó esta semana, pues, tras el escándalo de Nvidia, el Gobierno de EE.UU. restringió las exportaciones de chips más avanzados a varios países, sobre todo asiáticos, bajo la sospecha de que, a través de empresa fachada, suministraban, según las autoridades estadounidenses, tales procesadores a China.

En el último mes el metal cayó 14% y solo ayer, 5%. Este nuevo revés obedeció también a las declaraciones que dio el martes, tras la presentación de resultados del tercer trimestre de Nvidia, su CEO interina, Colette Kress, quien aseguró que la empresa será más cuidadosa en el financiamiento a centros de datos. Ese mensaje de prudencia fue tomado como una postura más cauta en las inversiones de Nvidia, lo que podría enlentecer el desarrollo general de la IA.

Pánico

“Hay un sentimiento de pánico en el mercado por las perspectivas de la IA, que se juntan con expectativas de subida de tasas en EE.UU. Un miembro de la Fed habló de un alza de hasta 50 puntos básicos en diciembre, lo que no estaba incorporado por el mercado”, sostuvo el portfolio manager de Bloom SAFI, Diego Marrero.

“Al mismo tiempo han venido estos cracks para la IA, con la posibilidad de que los demócratas paralicen la construcción de centros de datos en EE.UU., con lo que aumentaría menos el capex para la IA, que crecería a menor ritmo. Huang era una especie de banquero central de la IA, que invertía y financiaba a sus clientes, y el mercado crecía. Pero ahora el mercado no sabe los que pasará. Nvidia está buscando un CEO y no se sabe quién será, si será más cauto, y qué hará este con el financiamiento”, afirmó a Gestión.

Será muy difícil anticipar la evolución del cobre en el corto plazo, ”porque el mercado está en pánico” por los problemas de la IA y las tasas de interés, pero a largo plazo debería prevalecer una mayor demanda del metal para redes eléctricas y robótica, estimó.

El estratega de una casa de bolsa, por su parte, consideró que el descenso del cobre responde principalmente a la incertidumbre en torno a la ejecución de capex (inversiones) relacionado con la IA, que se pone bajo cuestionamiento con la nueva estructura del Congreso de EE.UU.

“Lo de Nvidia reconfigura más como se repartirá a futuro la torta en esa industria. El mercado percibe que Huang es el habilitador de esa historia (de la IA) y va a necesitar pruebas para convencerse de que su reemplazo lo podrá hacer igual de bien”, refirió

“Lo que cambia el precio es la percepción del mercado sobre el balance entre oferta y demanda, y creo que ahora está recalibrando su expectativa de demanda futura por estos eventos”, dijo.

Tasa

A su vez, Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime, opinó que la caída del cobre ayer se debe a que miembros del directorio de la Fed declararon que se necesitaban una o dos subidas más de la tasa de interés en EE.UU. antes de finalizar el año. Ello frenaría el crecimiento económico a nivel mundial, lo que reduce la demanda del metal rojo, explicó.

Julio Vargas, analista de resecar de Seminario SAB, indicó que a las perspectivas sobre la tasa en EE.UU. se agrega que los inversionistas ahora abandonan las apuestas por la IA, en medio de una mayor cautela y ante el efecto dominó de sucedido con las acciones de Nvidia, golpeadas tras la destitución de su CEO.

Bajó el precio de la acción de Nvidia en los últimos 30 días.

La euforia por la tecnología y la inteligencia artificial comienza a moderarse, según Bank of America. “La posición neta sobreponderada en tecnología cayó desde 37% en octubre a 12% en noviembre, registrando el mayor recorte mensual desde el 2006. Además, un récord de 38% neto (de gestores de fondos encuestados por el banco de inversión) considera que las compañías están sobreinvirtiendo y el 52% espera que alguna de las grandes compañías de infraestructura de IA (hyperscalers) anuncie recortes de inversión de capital durante los próximos seis meses”, expuso.

Así, la IA concentra ahora los principales riesgos percibidos por los inversionistas. Una eventual burbuja de IA aparece como el mayor riesgo extremo para los mercados, mencionada por el 34% de los encuestados por el banco, seguida por un posible evento de crédito asociado a las grandes compañías de infraestructura de IA, con 31%.

La inversión en IA tendría un impacto positivo, aunque acotado, en América Latina, señala el banco. El 45% de encuestados espera que su efecto sobre el crecimiento regional durante los próximos tres a cinco años sea positivo, pero limitado. Además, el 55% identifica la regulación y los impuestos como la principal restricción para el desarrollo de centros de datos en la región.

El mercado está cambiando su perspectiva y ahora prevé una mayor probabilidad de más alzas de la tasa de referencia de la Fed este año. (Foto: Reuters)

Se demandará menos mano de obra si sigue cayendo el cobre

Suponiendo que la caída del cobre sea sostenida, entrarían menos dólares a la economía peruana producto de las exportaciones, presionando al alza el tipo de cambio. Pero también se esperaría un impacto en el mercado laboral, refirió Jorge Ramos, de Fibra Prime.

“Hay muchos proyectos que, si el precio sigue bajando, ya no se van a hacer, y eso implica menos demanda de mano de obra”, dijo. “Hay toda una economía que hay detrás (del metal rojo en Perú)”, acotó.

Por su parte, Julio Vargas, de Seminario SAB, señaló que una baja del cobre, junto con el Fenómeno de El Niño, podría ralentizar la economía en los próximos meses. Sin embargo, apuntó que la cotización del mineral aún se mantiene elevada en comparación con el año pasado. “Tienes mineras en Perú como Minsur o Southern Copper (cuya cotización ayer se vio afectada)”, mencionó.

Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que el precio del cobre es relevante para los ingresos fiscales por los impuestos que se cobran a las mineras. Por ende, ante una caída del metal, el Gobierno podría contar con menos recursos, por ejemplo, para actuar ante emergencias.

No obstante, enfatizó que la cotización del conmodity hoy es alta en comparación con lo observado durante la última década. Así lo explicó en el marco del evento Perú crecimiento sostenible y perspectivas 2027-2031, organizado por la Universidad Científica del Sur.

Tanto Maita como Vargas consideraron que los precios del cobre hoy aún son favorables.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.