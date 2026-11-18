Heidrick & Struggles comenzó a contactar a ejecutivos que podrían asumir el cargo después de que Huang dejara Nvidia la semana pasada, según la fuente, que pidió no ser identificada porque el proceso no es público.

Representantes de Nvidia y Arm no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

LEA TAMBIÉN: Nvidia supera previsiones de Wall Street pese a la caótica salida de Jensen Huang

Nvidia, el mayor fabricante de chips del mundo, cortó vínculos con Huang el 12 de noviembre, después de que las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales desataran un escándalo de proporciones. Huang admitió una relación con una mujer que el gobierno estadounidense investigó por presunto espionaje para China. Pekín negó la trama de espionaje.

Haas aportaría experiencia previa en Nvidia, donde se desempeñó durante siete años como gerente general de productos de computación. Nvidia también intentó adquirir Arm en 2020, aunque la operación finalmente fracasó ante la oposición de los reguladores.

Rene Haas. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Pero Haas, de 64 años —o cualquier otra persona que asuma como director ejecutivo de Nvidia—, estaría sometido a una enorme presión. Podría decirse que es el puesto de mayor exposición de la industria tecnológica, y el nuevo líder tendrá que enfrentarse a una cultura corporativa moldeada en torno a la personalidad de un solo hombre: Huang.

Haas habló sobre la salida de Huang durante una conferencia tecnológica en Austin el miércoles y describió a su antiguo jefe como “una leyenda”.

“Lo que construyó en Nvidia es histórico”, afirmó Haas. “No hay muchos referentes como él”.