Colette Kress, directora financiera de Nvidia con larga trayectoria, asumirá ahora como directora ejecutiva interina mientras el fabricante de chips de inteligencia artificial busca un sucesor para Huang. La compañía también nombró a su primer presidente del directorio, al ascender al director Harvey Jones a ese cargo. Jones, de 73 años, fue previamente director de Synopsys Inc., fabricante de software para el diseño de chips.

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Estos son los memorandos que Jones y Kress enviaron a los empleados para explicar los cambios:

Harvey Jones

Estimados empleados de NVIDIA:

Les escribo para compartir una actualización importante. Jensen renunció como director ejecutivo y miembro del directorio, y el directorio le ha pedido a nuestra directora financiera, Colette Kress, que se desempeñe como directora ejecutiva interina mientras lleva a cabo la búsqueda de un sucesor permanente, considerando candidatos tanto internos como externos. Yo me desempeñaré como el primer presidente del directorio.

Como directora financiera durante más de 13 años, Colette ha sido una figura clave en la estrategia de crecimiento y capital de NVIDIA. Posee un profundo conocimiento de este negocio y de los mercados en los que operamos. El directorio tiene plena confianza en que Colette cumplirá nuestros compromisos con los accionistas, clientes, socios y con cada uno de ustedes.

Las contribuciones de Jensen a NVIDIA son profundas. NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Fuimos pioneros en la computación acelerada, definimos la GPU moderna y construimos la plataforma que impulsó la inteligencia artificial.

El directorio se toma muy en serio su deber como custodio de esta gran compañía.

La fortaleza de esta compañía reside en nuestros empleados, nuestro equipo directivo, nuestra capacidad técnica y nuestro ecosistema de socios. Confío en que, bajo el liderazgo de Colette y con el pleno respaldo del directorio, seguiremos haciendo crecer nuestro negocio y liderando el avance de la industria. Gracias por su concentración, profesionalismo y compromiso con NVIDIA.

Harvey Jones

Presidente del directorio de NVIDIA

Colette Kress

Estimados NVIDIANs:

Creo profundamente en esta compañía y en su futuro. Más que nada, creo en cada uno de ustedes, en nuestros clientes y socios, y en el papel vital que desempeñamos cada día en la economía mundial.

El directorio, el equipo ejecutivo y yo reconocemos que este ha sido un período extraordinariamente difícil, y quiero que sepan cuánto agradecemos su resiliencia, profesionalismo y dedicación constante. Gracias.

Esta compañía ha logrado tanto gracias al trabajo que todos ustedes aportan cada día. Ustedes son nuestra mayor fortaleza. En los próximos días recibirán más información de los líderes sobre nuestro futuro juntos, y celebraremos una reunión de la compañía el 18 de noviembre a las 9 a.m., hora del Pacífico.

Desempeñamos un papel vital en la construcción de la tecnología que está impulsando la revolución de la IA, y tenemos un trabajo importante por delante. Así que avancemos juntos, con la misma determinación y compromiso que siempre han definido a esta compañía.

Gracias por todo lo que hacen,

Colette