Letrero de Nvidia Corp. en el exterior de la sede de la empresa en Santa Clara, California. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Nvidia Corp. acaba de romper vínculos con su director ejecutivo, Jensen Huang —el hombre que convirtió a la compañía en un fabricante de chips dominante—, por un escándalo relacionado con relaciones extramatrimoniales y reportes de que fue blanco de una trama de espionaje china.

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