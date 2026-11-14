Como máximo responsable de los programas de control de exportaciones de EE.UU., Lutnick debe responder por cualquier falla en las políticas o en su aplicación que haya permitido que los procesadores de IA de Nvidia llegaran a compradores chinos no autorizados. Las tensiones internas por su papel salieron a la luz el viernes, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo culpó de no incluir en una lista negra a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur, por posibles infracciones.

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“El Departamento del Tesoro, el Representante Comercial y el Departamento de Estado estaban a favor de incluir a Megaspeed en la lista de entidades desde hace meses, pero Comercio es quien tiene la facultad de hacerlo”, dijo Bessent en una entrevista con CNBC. “Tenemos todas las facultades que necesitamos. Solo hace falta aplicarlas”.

Lutnick es una figura controvertida en el entorno del presidente Donald Trump. Personas vinculadas a la Casa Blanca, que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas, dijeron que desde hace tiempo ha perdido influencia dentro de la administración. Sin embargo, su salida ya se ha pronosticado antes y sigue en el cargo.

Aumentan los ingresos de Nvidia en Singapur | Desde su fundación en 2023, Megaspeed ha importado hardware de Nvidia por un valor de al menos US$ 4,600 millones, lo que la convierte en el mayor cliente de la compañía en Singapur.

Hasta el jueves, Lutnick mantenía el respaldo de Trump. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que Trump conserva plena confianza en el secretario y en su capacidad para desempeñar el cargo como el secretario de Comercio más transformador de la historia moderna.

El Congreso exige ahora respuestas de Lutnick y otros funcionarios de la administración Trump sobre decisiones que podrían haber facilitado que China obtuviera chips avanzados de Nvidia, así como sobre el grado de influencia que líderes de Silicon Valley como Jensen Huang pudieron haber ejercido sobre las políticas.

La presión sobre la administración y el sector tecnológico aumenta una semana después de unas elecciones en las que los votantes manifestaron un fuerte descontento por el impacto del auge de la IA.

La relación sentimental de Jensen Huang con una supuesta espía china desencadenó el escándalo que llevó a su renuncia como director de Nvidia.

La abrupta salida de Huang se produjo tras revelarse que había mantenido una relación extramatrimonial con una mujer que funcionarios estadounidenses sospechaban que espiaba para China. Megaspeed, por su parte, estaba siendo investigada por el Departamento de Comercio por posibles infracciones a los controles de exportación. Megaspeed ha negado haber cometido irregularidades, mientras que Alice Huang, expareja del exjefe de Nvidia, se encuentra ahora en China.

“Quiero que el secretario Lutnick comparezca cuanto antes ante el Comité Bancario del Senado porque tenemos muchas preguntas y preocupaciones bipartidistas sobre lo ocurrido durante el último año”, dijo el senador Jim Banks, republicano de Indiana, en una entrevista con Fox News.

A última hora del jueves, Kristen Eichamer, portavoz del Departamento de Comercio, dijo que Lutnick había aceptado comparecer.

Axios informó el miércoles que Trump había autorizado una nueva ofensiva contra empresas sospechosas de desviar chips avanzados de IA a China, pero que Lutnick demoró la aplicación de la medida. El representante Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois, calificó el reporte de “profundamente, profundamente inquietante”.

En al menos tres ocasiones distintas antes este año —en mayo, agosto y antes este mes— Trump autorizó medidas contra presuntos desvíos de chips de Nvidia a China, informó Axios.

Los acontecimientos de esta semana son “un verdadero desastre a estas alturas y merecen un enorme escrutinio, no solo, obviamente, por parte del directorio de Nvidia, sino también de la comunidad de inteligencia y del gobierno de EE.UU.”, dijo Krishnamoorthi el miércoles en una entrevista con Bloomberg Television.

La situación se complica aún más por las acusaciones de legisladores demócratas de que los hijos de Lutnick, quienes ocupan puestos directivos en Cantor Fitzgerald, se están beneficiando de decisiones de política que toma su padre. Lutnick, quien anteriormente fue director ejecutivo de Cantor, se desprendió de su participación en la firma, como exige la ley, antes de asumir como secretario y ascendió a sus hijos a altos cargos en la compañía.

El Departamento de Comercio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Cantor Fitzgerald declinó hacer comentarios.