Jensen Huang, entonces director ejecutivo de Nvidia Corp., a la izquierda, y Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU., se estrechan la mano durante la reunión ministerial de Innovación del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, en septiembre.
Jensen Huang, entonces director ejecutivo de Nvidia Corp., a la izquierda, y Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU., se estrechan la mano durante la reunión ministerial de Innovación del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, en septiembre.
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Agencia Bloomberg
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Las repercusiones de la destitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia Corp. llegaron a Washington, donde el secretario de Comercio, Howard Lutnick, enfrenta acusaciones de que su departamento no hizo lo suficiente para evitar que los avanzados chips de inteligencia artificial de la compañía llegaran a China.

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