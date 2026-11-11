“La situación con Nvidia es otro recordatorio de que tenemos que mantenernos atentos”, dijo el embajador David Perdue a Bloomberg Television en una entrevista durante la Citi China Conference en Shanghái el miércoles. “La seguridad nacional forma parte de esta conversación económica porque la seguridad económica es seguridad nacional. Por eso, lo que estamos haciendo con China está atravesando un momento accidentado”.

Perdue también dijo que los funcionarios estadounidenses están frustrados por la lentitud de los envíos de tierras raras desde China y señaló que muchas empresas todavía los están esperando. “Llevamos meses esperando algunos de estos elementos muy importantes que se utilizan en centros de datos, la fabricación de motores de aviones y otros sectores”, afirmó.

Embajador David Perdue. Foto: Paul Yeung/Bloomberg

Aunque Pekín ha negado que la mujer involucrada en el episodio con Huang sea una de sus espías, el caso podría complicar la cumbre entre el líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump, prevista para la próxima semana durante una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China. El tercer encuentro de este año entre los líderes de las dos mayores economías del mundo será seguido de cerca en busca de señales de que puedan mantener una frágil tregua comercial que vence en enero.

Algunas figuras clave en EE.UU. han presionado para endurecer los controles a las exportaciones de semiconductores tras las acusaciones de espionaje. Nvidia fabrica chips cruciales para los equipos de computación de inteligencia artificial y es una de las empresas más valiosas del mundo. EE.UU. ha impedido que China acceda a los mejores productos de Nvidia, en parte por el temor de que los avances en IA puedan tener consecuencias para la seguridad nacional.

Otros puntos planteados por Perdue en la entrevista:

Criticó a China por utilizar como arma su dominio de industrias estratégicas y establecer un régimen de licencias de exportación para imanes de tierras raras.

“ El decreto estatal 835 se está utilizando ahora mismo con dos empresas en Europa y con las personas que trabajan allí ”, agregó Perdue. Esa normativa prohíbe a personas y empresas implementar o cumplir medidas restrictivas extranjeras que China considera ilegales. “ Esta es la escalada más severa que he visto desde que empecé a trabajar aquí en 1984 ”, añadió Perdue.

”, agregó Perdue. Esa normativa prohíbe a personas y empresas implementar o cumplir medidas restrictivas extranjeras que China considera ilegales. “ ”, añadió Perdue. Trump ofreció reemplazar con crudo estadounidense parte del petróleo que China compra a Irán, aunque Perdue no indicó cómo respondió Pekín.

China y EE.UU. siguen dialogando y tratando de desarrollar mecanismos para resolver sus desacuerdos sobre la IA y asuntos militares. “ Estamos trabajando con la idea de intentar crear un mecanismo de crisis que nos permita controlar y tratar de establecer algún tipo de supervisión sobre el desarrollo ” de la tecnología, dijo Perdue.

” de la tecnología, dijo Perdue. Negó que se haya retrasado un paquete de armas de US$ 14,000 millones para Taiwán. “El presidente Trump le ha dicho al presidente Xi que venderá armas a quien quiera, así que no hay nada detenido en este momento. Es simplemente una cuestión de cuándo, qué se envía y si se envía. Así que el presidente Trump tiene el control de eso”.

¿Quién es Alice Huang, la mujer detrás de la crisis de Nvidia?

La mayor controversia en los 30 años de historia de Nvidia Corp. tiene en el centro a una experiodista de televisión que se convirtió en una figura clave de la industria de semiconductores al alquilar chips avanzados a algunas de las principales empresas de China.

Huang Le, también conocida como Alice Huang, ha sido identificada en una serie de reportes como una espía reclutada por Pekín para acercarse al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Entró en su círculo después de fundar Megaspeed International, el mayor comprador de chips de Nvidia en el Sudeste Asiático, una importante ruta para el tráfico de hardware avanzado de la compañía hacia China.

El director ejecutivo había dicho anteriormente que no había nada inapropiado en su relación. Pero después de intensas especulaciones, Huang admitió el domingo que había tenido una relación extramarital y dijo que la junta directiva de Nvidia estaba iniciando una investigación.

Una captura de pantalla de un video muestra a una mujer —identificada como Alice Huang— asistiendo a una cena con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025.

La confesión de Huang, una de las mayores celebridades de Silicon Valley durante el auge de la inteligencia artificial, sumerge a Nvidia en una crisis con posibles repercusiones para toda la industria. Tras defender durante años la venta de más procesadores de IA de Nvidia a China, el mayor mercado de chips del mundo, sus vínculos con el país estarán bajo un escrutinio sin precedentes.

“Esta competencia tecnológica realmente se está dando a nivel de empresas privadas, que están encabezadas por directores ejecutivos”, dijo a Bloomberg TV Elly Rostoum, exanalista de inteligencia de EE.UU. “Francamente, esto parece bastante imprudente”.

La admisión de Huang plantea interrogantes sobre la mujer que impulsó a una incipiente empresa de servicios de nube hasta convertirla en uno de los principales socios de Nvidia durante el auge regional de los centros de datos. Publicaciones en internet e información pública permiten reconstruir el ascenso de Megaspeed y el papel clave que ella desempeñó.

Huang Le fundó Megaspeed en 2023 tras una carrera en capital privado y televisión. La compañía surgió de 7Road Holdings Ltd., una de las mayores empresas de videojuegos de China, apenas unos meses después de que el entonces presidente de EE.UU. Joe Biden impusiera amplias restricciones a los envíos de chips avanzados de IA al país. 7Road vendió primero su filial de Singapur a Huang Le Ltd., una entidad de las Islas Vírgenes Británicas que quedó bajo el control de Huang Le. En noviembre de 2023, esa firma vendió Megaspeed a una sociedad instrumental de Singapur. Días después, Megaspeed fue designada socio oficial de Nvidia Cloud, un codiciado estatus que le dio acceso preferente a los chips de Nvidia.

Los registros comerciales muestran que desde entonces Megaspeed ha importado bienes por un valor superior a 1,000 veces su saldo de efectivo de 2023. Sus importaciones de productos de Nvidia han superado los US$ 4,600 millones. En varias instalaciones del Sudeste Asiático, la empresa alquila chips de Nvidia al gigante tecnológico chino Alibaba Group Holding Ltd., que recientemente también ha despertado inquietudes de seguridad nacional en EE.UU. Alibaba, que ha negado las acusaciones de Washington sobre vínculos con las fuerzas armadas chinas, declinó hacer comentarios en ese momento.

El año pasado, Bloomberg News no logró contactar directamente a Huang Le, incluso después de realizar varias visitas a su dirección registrada en Hong Kong para intentar obtener sus datos de contacto a través de personas que se encontraban allí.

Megaspeed dijo a Bloomberg News que niega haber cometido irregularidades y que cumple todas las normas pertinentes para sus operaciones. Agregó que le sorprendieron las acusaciones de que una exejecutiva de Megaspeed hubiera actuado como agente de inteligencia extranjera.

Nvidia dijo en un comunicado que su junta directiva está iniciando una investigación independiente “a la luz de reportes recientes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”. La compañía había señalado anteriormente que su investigación sobre Megaspeed no encontró pruebas de desvíos y concluyó que la empresa es de propiedad y operación totalmente extranjeras, sin accionistas chinos.

The New York Times informó la semana pasada que funcionarios de EE.UU. habían recibido información de que Huang Le trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, como parte de un esfuerzo por obtener información sobre chips estadounidenses de inteligencia artificial y posiblemente persuadir a Nvidia para que ofreciera en China sus semiconductores más avanzados. Huang Le habla bien inglés y mantiene vínculos con altos ejecutivos de la industria de chips de IA, según el periódico.

No estaba claro cuándo ni cómo conoció a Jensen Huang, aunque ambos fueron fotografiados juntos en 2024 durante una conferencia tecnológica en Taipéi.

La policía de Singapur interrogó a Huang Le el año pasado y le prohibió salir del país, dijeron a Bloomberg News en diciembre personas familiarizadas con el asunto. Se desconoce su paradero actual.

Washington, mientras tanto, investigaba por separado a Megaspeed ante sospechas de que pudiera haber participado en el tráfico de hardware hacia China. Funcionarios pidieron el año pasado a Nvidia que auditara a la empresa por su posible papel en una vasta operación de contrabando. Aunque el fabricante de chips dijo inicialmente que todo el hardware estaba contabilizado, Megaspeed había importado 50.000 chips más de los que Nvidia encontró en sus centros de datos, entre otras importantes discrepancias detectadas por Bloomberg News.

Nvidia también se comprometió en diciembre de 2025 a volver a visitar los centros de datos de Megaspeed en un futuro cercano, pero desde entonces se ha negado reiteradamente a decir si esas inspecciones se realizaron.

Bloomberg News también encontró vínculos entre Megaspeed y la firma de capital privado Shanghai Hexi, relacionada con un centro de datos que, según medios estatales, será el más grande de China. Huang Le figuraba como directora de Shanghai Hexi en una publicación oficial de la empresa en WeChat en 2016. Hasta agosto de 2025, una sociedad de cartera fundada por ella tenía una participación de 48% en el proyecto. Shanghai Hexi y esa sociedad no respondieron entonces a múltiples solicitudes de comentarios.

La semana pasada, Jensen Huang fue citado a una sesión conjunta a puerta cerrada de comités de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre los protocolos de seguridad de Nvidia. La audiencia, solicitada por tres legisladores que encabezan paneles de seguridad nacional y citaron reportes públicos sobre sus interacciones con Huang Le, está programada para el 18 de noviembre.