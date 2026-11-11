El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
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Agencia Bloomberg
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El principal diplomático de EE.UU. en China señaló que la polémica por la relación extramatrimonial del director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, con una presunta espía está poniendo a prueba los vínculos bilaterales, justo antes de una nueva reunión entre sus líderes.

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