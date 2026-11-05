Una coalición de gigantes tecnológicos y grupos ecologistas está negociando un marco nacional para los centros de datos, según un documento consultado por la AFP este jueves.

La “Responsible Data Center Collaborative” (Colaboración para Centros de Datos Responsables) cuenta entre sus miembros con empresas como Google, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia y Anthropic, junto a destacadas organizaciones ecologistas como el Natural Resources Defense Council (NRDC), el World Wildlife Fund (WWF) y el Sierra Club.

Según el documento, los miembros de la coalición comenzaron a reunirse en septiembre y continuarán haciéndolo hasta febrero de 2027, con el respaldo de la Fundación Rockefeller y la iniciativa “Invest in Our Future”, vinculada a esa organización.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el medio “The Hill”.

La iniciativa apunta a definir directrices en ámbitos que incluyen la energía y la infraestructura, el agua y los recursos naturales, la relación con la comunidad, el valor económico y social, la transparencia y la rendición de cuentas.

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Dada la diversidad de los participantes, el documento es directo respecto a cómo deben comportarse: “Cuestionen sus propias suposiciones planteando preguntas aclaratorias” y “ataquen los problemas, no a las personas”.

Asimismo, se establece que los debates se regirán por las “reglas de Chatham House”, lo que significa que “las conversaciones permanecen dentro de la sala, mientras que los conocimientos adquiridos pueden compartirse (sin atribuirlos a personas concretas)”.

Los centros de datos son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, pero han generado malestar en comunidades de todo Estados Unidos.

La construcción de nuevas centrales eléctricas ha provocado un aumento en las tarifas de electricidad, y sus instalaciones generan contaminación acústica.

Los sistemas de refrigeración pueden consumir grandes volúmenes de agua de la red municipal, mientras que la bruma que emana de las torres de refrigeración puede transportar bacterias nocivas.

Para evitar un incremento en las facturas eléctricas locales, los centros de datos más recientes generan su propia electricidad, a menudo mediante centrales de gas que resultan ruidosas y contaminantes.

En las elecciones celebradas el martes, los votantes de decenas de ciudades estadounidenses aprobaron restricciones o incluso prohibiciones totales de los centros de datos; una señal clara de que el creciente descontento ante el auge de la inteligencia artificial trasciende las divisiones políticas.

Elaborado con información de AFP