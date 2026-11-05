Las acciones de propietarios de terrenos, empresas eléctricas y productores de gas natural retrocedieron el miércoles, mientras los inversionistas se preparaban para una desaceleración en la construcción de centros de datos de IA, cuyo crecimiento se proyectaba a un ritmo casi exponencial en los próximos años.

Los candidatos a gobernador de Georgia, Ohio, Maine y Nuevo México ganaron, en parte, con propuestas para frenar los centros de datos, reflejo de un creciente rechazo por los precios de la electricidad, el consumo de agua y la pérdida de control local.

Pero el resultado más significativo se produjo en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa ganó la gobernatura. Con abundante energía y terreno, el estado se convirtió en el epicentro del auge de los centros de datos, respaldado durante años por el gobernador republicano Greg Abbott . Sin embargo, Abbott suspendió la concesión de permisos antes de las elecciones ante la creciente oposición de los residentes.

Eso no bastó para evitar su derrota frente a Hinojosa, quien propone una moratoria estatal a nuevos permisos, eliminar los incentivos fiscales y dar mayor control a las autoridades locales sobre lo que se construye.

“La derrota de Greg Abbott a manos de Gina Hinojosa en Texas es la contienda más trascendental para los centros de datos”, escribió el miércoles la analista de Eurasia Group Heather West , en una nota.

La gobernadora electa Gina Hinojosa se ha comprometido a suspender la concesión de nuevos permisos para centros de datos en Texas y a retirar los incentivos fiscales a las empresas.

La empresa de generación eléctrica Vistra Corp. cayó hasta un 16%, el fabricante de turbinas GE Vernova Inc. bajó hasta un 12% y los proveedores de generadores de gas, entre ellos Liberty Energy Inc. y ProPetro Holding Corp., también registraron caídas de dos dígitos.

Texas Pacific Land Corp., uno de los mayores propietarios de terrenos del oeste de Texas y que busca atraer centros de datos a sus propiedades, cayó hasta un 14%.

“Estas elecciones desmiente por completo la idea de que los estados republicanos fueran el camino más fácil”, dijo Arushi Sharma Frank , asociada sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales e inversionista de capital de riesgo en tecnología de centros de datos. Según ella, esto significa que las empresas “tendrán que encontrar la manera de sacar más partido a la red eléctrica con la que cuentan”.

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Los productores de gas natural, que se esperaba suministraran la mayor parte del combustible para los nuevos centros de datos, también se vieron arrastrados por la ola de ventas. EQT Corp. y Expand Energy Co., los dos mayores productores, cayeron hasta un 5% pese a que los precios del gas natural subieron el miércoles.

EQT y Expand tienen como uno de sus principales objetivos firmar acuerdos a largo plazo con empresas eléctricas para abastecer complejos de centros de datos.

“Los productores se van a llevar una decepción”, dijo Dan Pickering , director de inversiones del banco de inversión Pickering Energy Partners LP, con sede en Houston. Probablemente esto signifique “un crecimiento de la demanda de gas más lento de lo que esperábamos”.

Según analistas de Citigroup, se esperaba que hasta un 40% de los centros de datos de Estados Unidos se ubicaran en Texas.

Se preveía que hasta un 40% de los centros de datos de EE.UU. se ubicaran en Texas, según analistas de Citigroup Inc.

“La nueva administración tiene el mandato de establecer medidas de protección sólidas para la ciudadanía, lo que probablemente ralentizará el proceso de aprobación”, señaló el banco en una nota. “Esto podría desplazar la ubicación de los nuevos centros de datos a otras zonas del sur y del oeste del país”.

Es probable que Hinojosa prorrogue la suspensión impuesta por Abbott a las nuevas interconexiones de centros de datos a la red eléctrica, pero no puede imponer restricciones adicionales por su cuenta, según West, de Eurasia.

Es probable que Hinojosa trabaje con una legislatura estatal dividida tras las elecciones de mitad de mandato para revocar los incentivos fiscales e incluir restricciones condicionales en la legislación estatal, añadió West .

Los resultados en Texas representan una amenaza mayor para los nuevos proyectos de centros de datos que para los que ya están en construcción, según analistas de William Blair.

“Cabe destacar que la gobernadora electa Hinojosa dijo que la pausa que propone se aplicaría a los nuevos permisos, y no a los proyectos que ya están en construcción”, escribieron los analistas en una nota de investigación el miércoles.

Aun así, Pickering no considera que la votación suponga el fin del auge de los centros de datos en Texas, en gran parte porque es probable que otros estados también endurezcan sus criterios de aprobación.

Texas cuenta con “mucho terreno, muchos recursos y mucho espacio abierto”, dijo. “Aunque el gobierno quiera ahora ir un poco más despacio, sigo pensando que seguirá siendo un estado bastante favorable para los centros de datos en comparación con el resto del país”.

Escrito por Kevin Crowley, Naureen S Malik y Mark Chediak