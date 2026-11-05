Las acciones de empresas energéticas cayeron el miércoles, después de que candidatos demócratas de todo el país resultaran elegidos con programas que incluían la promesa de limitar el crecimiento de los centros de datos.
Las acciones de empresas energéticas cayeron el miércoles, después de que candidatos demócratas de todo el país resultaran elegidos con programas que incluían la promesa de limitar el crecimiento de los centros de datos.
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Agencia Bloomberg
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El avance histórico de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos amenaza con frenar la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial y golpear a buena parte del sector energético, que apostaba por un aumento extraordinario de la demanda eléctrica.

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