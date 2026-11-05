La crisis financiera que afecta a Paraguay abrió un nuevo frente político. Legisladores de oposición presentaron ante el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes responsabilizan por la situación de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central Paraguayo (BCP).

La iniciativa cuenta con las firmas necesarias para ser debatida en la Cámara de Diputados, según informó el legislador Mauricio Espínola a la AFP. El tratamiento fue convocado para este jueves a las 10:00 a. m. (hora local).

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El pedido acusa a Peña de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, conflicto de intereses y presuntas decisiones regulatorias favorables a la entidad financiera.

Los cuestionamientos también apuntan a sus antiguos vínculos con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, del que se desvinculó en 2025.

La crisis bancaria se desencadenó el martes, cuando el BCP dispuso la intervención de Ueno Bank por insuficiencia de capital y suspendió sus servicios. La medida afectó a cerca de tres millones de personas, cuyos depósitos quedaron temporalmente congelados.

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El impacto también se trasladó a las calles. Durante dos jornadas consecutivas, cientos de personas protestaron en Asunción para exigir la devolución de sus ahorros, mientras clientes acudieron a las oficinas del banco en busca de información sobre sus fondos.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, que utilizó camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

¿Qué medidas anunció el Gobierno?

En respuesta a la crisis, el presidente Santiago Peña promulgó una ley que permitirá adelantar la devolución de una parte de los depósitos afectados mediante el fondo de garantía. La norma establece que los pagos se realicen en un plazo de cinco días.

Por su parte, el Banco Central anunció que los ahorristas podrán recibir un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes (US$1.675 aproximadamente).

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La intervención también tuvo consecuencias en la autoridad monetaria. El titular del BCP, Carlos Carvallo, presentó su renuncia luego de que estallara el escándalo.

Además, la entidad presentó una denuncia judicial contra Ueno Bank, que derivó en la detención de ocho directivos, incluido el presidente del banco, Miguel Vázquez.

¿Puede prosperar el juicio político?

La oposición necesita sumar votos del oficialista Partido Colorado para que la acusación contra Peña y Alliana avance en la Cámara de Diputados.

Si el pedido es aprobado, el Senado deberá llevar adelante el juicio político. Para destituir a los mandatarios se requieren 30 votos de los 45 integrantes de esa cámara.

No obstante, el resultado es incierto. El Partido Colorado, al que pertenece Peña, mantiene mayoría propia en ambas cámaras, aunque existen tensiones entre el mandatario y el expresidente Horacio Cartes, líder de la agrupación.

Cabe recordar que Paraguay ya atravesó un proceso de destitución presidencial. En 2012, el entonces mandatario Fernando Lugo fue removido del cargo mediante un juicio político en el Congreso, tras los enfrentamientos que dejaron 17 muertos en Curuguaty.

Elaborado con información de AFP