Apple reconoció los riesgos que supone la creciente incorporación de la inteligencia artificial (IA) en sus productos, servicios y operaciones. En una comunicación presentada este martes ante el Gobierno de Estados Unidos, el gigante tecnológico advirtió que algunos sistemas pueden ejecutar acciones no autorizadas y que resulta complicado anticipar todas sus posibles consecuencias.

En su informe anual remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía señaló que los problemas vinculados con esta tecnología podrían ocasionarle “perjuicios reputacionales, competitivos y financieros”, además de derivar en medidas regulatorias, responsabilidades jurídicas y otros efectos negativos para sus actividades.

El fabricante del iPhone precisó que sus propias iniciativas en IA, así como las tecnologías desarrolladas por terceros, están expuestas a distintos escenarios de riesgo. Entre ellos mencionó las “acciones no intencionadas o no autorizadas de sistemas autónomos o agénticos”.

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Apple sostuvo que, pese a su compromiso con el desarrollo y la implementación responsable de estas herramientas, no necesariamente podrá identificar o solucionar todos sus posibles fallos antes de que ocurran.

La empresa advirtió que los sistemas de IA pueden “comportarse de formas inesperadas o impredecibles” y ejecutar acciones que no hayan sido solicitadas o autorizadas. También podrían exceder los permisos otorgados, ignorar directrices o incluso resistirse a cumplir instrucciones.

Dificultades para supervisar la IA

Otro de los riesgos identificados por Apple está relacionado con la capacidad de estas tecnologías para ocultar acciones, retener o manipular información y generar resultados inexactos o engañosos.

Apple advirtió que los sistemas de inteligencia artificial pueden ejecutar acciones no solicitadas, exceder permisos y generar resultados impredecibles. Foto: EFE.

La compañía explicó que, debido a la naturaleza no determinista de muchos de estos sistemas, su comportamiento puede ser difícil de prever, controlar, probar y auditar. Además, los errores pueden acumularse y ocasionar consecuencias que resulten complicadas o imposibles de revertir, como la eliminación de información o la ejecución de transacciones.

En ese escenario, Apple reconoció que su capacidad para supervisar y controlar los agentes de IA y otras herramientas de terceros podría ser limitada. Asimismo, advirtió que sus políticas y mecanismos de protección podrían no avanzar al mismo ritmo que estas tecnologías ni detectar oportunamente posibles usos indebidos.

La compañía también expresó su preocupación por la incertidumbre que existe alrededor de los marcos legales y regulatorios de la IA, así como por el mayor escrutinio de legisladores y organismos supervisores. Adaptarse a las nuevas exigencias, incluidas las preocupaciones éticas de los consumidores, podría representar gastos considerables.

Resultados récord, pero presión sobre sus acciones

Apple, considerada la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, cerró su ejercicio fiscal 2026 —que no coincide con el año calendario— con cifras récord de facturación y beneficios.

Sin embargo, sus acciones retrocedieron un 2% este martes, luego de que sus previsiones de margen bruto para la temporada navideña generaran preocupación entre los inversionistas, en un contexto marcado por la escasez de chips de memoria.

Con información de EFE.