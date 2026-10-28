Steve Jobs.
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. tras dos décadas de rechazar la idea, presentó un MacBook Pro totalmente renovado que incluye una pantalla táctil, incorporando así a su portátil insignia una característica que se volvió imprescindible en el sector de las computadoras personales.

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