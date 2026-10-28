El equipo, más delgado y mucho más ligero, está disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas y es también el primer Mac con OLED —abreviatura de “diodo orgánico emisor de luz”—, una tecnología de pantalla utilizada en los últimos modelos de iPhone, iPad y otros dispositivos de Apple. Además, es el primer Mac con “Dynamic Island”, el elemento de pantalla que ya conocen los usuarios de iPhone.

La computadora cuenta con una interfaz rediseñada y optimizada para el tacto, y se ofrece con los chips M5 Pro y M5 Max. La versión de 14 pulgadas tiene un precio inicial de US$ 2,899, mientras que el modelo de 16 pulgadas parte de US$ 3,399.

Clientes prueban el portátil MacBook Pro de Apple con pantalla táctil durante un evento en Los Ángeles el 28 de octubre.

Johny Srouji, director de hardware de Apple, calificó el nuevo equipo como “un paso adelante monumental para el Mac”. El nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien tomó el relevo de Cook el mes pasado, presentó el dispositivo en el escenario.

Los clientes llevan años presionando a la empresa para que adopte las pantallas táctiles, cuya popularidad creció con el iPhone, el iPad y el Apple Watch. Pero Apple tuvo que superar una oposición profundamente arraigada que persistió durante casi dos décadas.

El cofundador Steve Jobs criticó duramente los Mac táctiles en las últimas etapas de su carrera y llegó a calificarlos en una ocasión de “ergonómicamente terribles”. Tim Cook, su sucesor, afirmó que combinar una computadora portátil y una tableta sería como fusionar un refrigerador y una tostadora. Otros ejecutivos de la empresa se rieron de la idea en entrevistas.

Pero Cook y Ternus se convirtieron hace unos cuatro años en defensores de abandonar la ortodoxia del pasado y adoptar una pantalla táctil en el MacBook Pro, según informó Bloomberg News. La expectativa es dar un nuevo impulso al Mac y aumentar los ingresos con precios más altos, respaldados por características de mayor gama.

Bloomberg News informó por primera vez en enero de 2023 sobre los planes de Apple para incorporar pantallas táctiles al MacBook Pro y, posteriormente, detalló las nuevas pantallas, la interfaz de software, los procesadores, los precios y los cambios de diseño.

A principios de esta semana, Apple lanzó un nuevo MacBook Pro de gama baja con un chip M6 y pantalla de 14 pulgadas, un iMac actualizado y un iPad mini renovado con pantalla OLED y un precio más elevado. Estos lanzamientos coronan un año de grandes novedades para Apple, que puso a la venta el “iPhone Duo” el pasado viernes.