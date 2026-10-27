Teléfonos inteligentes iPhone Duo en la tienda de Apple de la Quinta Avenida durante el primer día de venta en tienda en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 23 de octubre de 2026.
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Agencia Bloomberg
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El iPhone Duo, uno de los lanzamientos más importantes de Apple Inc. en años, enfrenta un creciente número de quejas de clientes que aseguran que su pantalla plegable se agrietó tras apenas horas o días de uso.

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