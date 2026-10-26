El nuevo iPhone Duo plegable se exhibe durante un evento de Apple en el Teatro Steve Jobs, en Apple Park, Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Karl Mondon / AFP)
El nuevo iPhone Duo plegable se exhibe durante un evento de Apple en el Teatro Steve Jobs, en Apple Park, Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Karl Mondon / AFP)
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Redacción Gestión
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Apple reconoció este lunes un “problema” con la pantalla interna del iPhone Duo después de que algunos clientes se quejaran en redes sociales de una grieta en el pliegue, y sugirió que pidan un recambio en su servicio AppleCare.

Además, en su lanzamiento el pasado viernes, los clientes han puesto a prueba el nuevo diseño al abrir y cerrar el dispositivo repetidamente, y en algunos casos han visto formarse una grieta en el pliegue y rayas en la pantalla, según fotos compartidas en Reddit y X.

Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple.
Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple.

La respuesta de Apple

Apple respondió este lunes a esos reportes asegurando que es un problema limitado y ofreciendo una solución, mientras medios especializados señalaban que algunas denuncias virales contenían fotos manipuladas con inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con la página web de Apple, la reparación de la pantalla interna del Duo cuesta US$ 999 fuera de garantía.

“La respuesta al iPhone Duo de los primeros usuarios ha sido increíblemente positiva y estamos viendo cosas emocionantes de los desarrolladores que están actualizando rápidamente sus aplicaciones para sacar ventaja de su diseño único”, aseguró Apple.

Con información de EFE

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