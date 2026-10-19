El evento, que tendrá lugar en Los Ángeles, fue bautizado como “Pro and tell”, en referencia a la actualización del MacBook Pro. Apple también presentará un nuevo MacBook Pro de gama baja con un chip M6, un iMac renovado y un iPad mini rediseñado con una pantalla de mayor nitidez, según informó Bloomberg News.

Los lanzamientos se suman a una serie de estrenos de productos en las últimas semanas, entre ellos el nuevo HomeView, el HomePod mini 2 y una versión actualizada del Apple TV. El primer iPhone plegable de la empresa, el iPhone Duo, saldrá a la venta el viernes.

Las tiendas de Apple se preparan para comenzar a vender los nuevos productos el viernes 6 de noviembre, según informó Bloomberg el domingo. Los nuevos MacBook Pro con pantalla táctil supondrán un importante cambio de rumbo para la empresa, que durante años sostuvo que no combinaría las experiencias del iPad y el Mac.

Se espera que los nuevos MacBook táctiles incluyan una interfaz “Dynamic Island” —como la del iPhone— y una pantalla más nítida con tecnología OLED. Ambas características serán una primicia para un Mac. Los nuevos equipos también incorporarán los chips M5 Pro y M5 Max, al igual que los actuales MacBook Pro presentados en marzo.