Un ordenador portátil MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M5 Max, durante un evento de Apple en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 4 de marzo de 2026. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
Un ordenador portátil MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M5 Max, durante un evento de Apple en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 4 de marzo de 2026. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. confirmó este lunes que celebrará un evento de lanzamiento de producto el 28 de octubre, en el que prevé presentar su primer MacBook con pantalla táctil.

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