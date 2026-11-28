Durante su visita a Piura, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno emitirá un decreto de urgencia para que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES) y los equipos vinculados al drenaje sean gestionados por el Gobierno central.

Esta medida la dio en el sector El Chilcal, en el marco de las acciones frente a las intensas precipitaciones e inundaciones que afectan a la zona norte del país.

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“Vamos a emitir un decreto de urgencia para que los SARES y todos los equipos que tengan que ver con drenaje los maneje el Gobierno central”, declaró la mandataria durante su recorrido por las zonas afectadas.

La jefa de Estado señaló que esta medida busca centralizar la gestión de los equipos destinados a atender las emergencias por lluvias.

No obstante, en sus declaraciones no precisó cuándo se publicará la norma ni los alcances específicos de su implementación.

AGRADECE APOYO DEL SECTOR PRIVADO

Durante su intervención, Fujimori también agradeció el respaldo del sector privado en la atención de los damnificados por las lluvias en Piura.

En particular, destacó el apoyo de la Fundación Romero y el trabajo de cientos de voluntarios que participaron durante la madrugada en la preparación de bolsas de ayuda humanitaria y alimentos.

“Estos son los momentos que nos definen como peruanos”, expresó al reconocer la labor de los jóvenes que colaboran en los almacenes de ayuda humanitaria.

La presidenta destacó que la participación de empresas y voluntarios complementa las acciones de asistencia desplegadas ante la emergencia en la región.

PIDE UNIDAD EN LA POBLACIÓN

Además, la mandataria Fujimori exhortó a los ciudadanos a mantener la unidad y colaborar frente a la emergencia.

“Tenemos que estar más unidos. Estos son los momentos que nos definen como peruanos”, manifestó.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal del Ejército desplegado en las tareas de rescate y asistencia a la población damnificada.