El suministro eléctrico fue suspendido de manera preventiva para 17,500 usuarios del distrito y provincia de Piura debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La medida fue adoptada por Enosa para evitar accidentes por electrocución y cortocircuitos ante el contacto del agua con las redes eléctricas, postes y subestaciones.

Según MINEM, a través de la empresa distribuidora, la interrupción responde a razones de seguridad y se mantendrá en las zonas donde persista el riesgo eléctrico.

No obstante, los trabajos de recuperación del servicio ya comenzaron. Ayer por la tarde, personal técnico de Enosa realizó evaluaciones para identificar las áreas donde era posible restablecer el suministro sin poner en peligro a la población.

Como resultado de estas labores, hasta las 16:00 horas se logró recuperar la electricidad para 9,908 usuarios de Piura.

EN SULLANA MÁS DE 5 MIL USUARIOS YA TIENEN SERVICIO ELÉCTRICO

La situación también afectó a Sullana. El pasado 26 de noviembre, las lluvias intensas provocaron la inundación de una subestación eléctrica tipo caseta, lo que ocasionó la interrupción del suministro para 5,700 usuarios del distrito y provincia.

Enosa restableció el servicio a 9,908 usuarios en Piura y al 100% en Sullana. Continúan labores de evaluación en zonas sin riesgo eléctrico. Foto: MINEM

Ante este escenario, Enosa activó su Plan de Contingencia y ejecutó trabajos correctivos para recuperar el servicio. La empresa informó que las labores culminaron y que el suministro eléctrico fue restablecido al 100% en Sullana.

Finalmente, el Minem exhortó a la población a no acercarse a instalaciones eléctricas inundadas, evitar manipular cables o tableros y reportar cualquier emergencia a través de los canales oficiales de Enosa.