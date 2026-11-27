Las lluvias de moderada a extrema intensidad previstas desde hoy, viernes 27, al domingo 29 de noviembre podrían desencadenar inundaciones, activación de quebradas, huaicos y deslizamientos en el norte y otras regiones del país que pondrían en riesgo muy alto y alto a la población de los departamentos declarados en emergencia.

Ante este escenario, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó a miles de personas, viviendas, establecimientos de salud e instituciones educativas expuestos a niveles de riesgo alto y muy alto.

De acuerdo con el estudio de escenario de riesgo elaborado por el organismo, considerando el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), 1′169,532 personas están expuestas a riesgo muy alto por movimientos en masa y otras 1′304,532 a riesgo alto. En conjunto, representan 2′474,064 habitantes.

El análisis comprende siete departamentos: Piura y Tumbes; además de Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima. La evaluación considera la susceptibilidad del territorio a estos fenómenos y las condiciones socioeconómicas de la población, entre ellas pobreza, analfabetismo y desnutrición crónica infantil.

Nuevamente Tumbes termina inundado por las intensas lluvias al norte del país. (Latina Noticias)

Cajamarca y Piura concentran población expuesta a huaicos y deslizamientos

Cajamarca presenta la mayor población expuesta a riesgo muy alto por movimientos en masa, con 584,234 habitantes distribuidos en 72 distritos. En esos ámbitos también se identificaron 175,246 viviendas, 537 establecimientos de salud y 3,828 instituciones educativas.

Le sigue Piura, con 307,173 personas en riesgo muy alto, distribuidas en 25 distritos. El estudio identifica, además, 83,802 viviendas, 201 establecimientos de salud y 1,768 instituciones educativas expuestas.

En La Libertad se contabilizan 238,001 habitantes en riesgo muy alto, mientras que Lambayeque registra 37,819 personas en esa misma condición.

En cuanto al nivel de riesgo alto, Piura presenta 635,451 personas expuestas en 23 distritos, Cajamarca 387,280 habitantes en 16 distritos y Tumbes 221,435 personas en 12 distritos.

Estos escenarios corresponden a la posible ocurrencia de movimientos en masa, entre ellos deslizamientos y flujos de detritos, conocidos como huaicos.

Más de 1.6 millones de personas expuestas a inundaciones

El estudio también advierte sobre el peligro de inundaciones en las zonas comprendidas en el pronóstico de lluvias. Según la evaluación del Cenepred, 603,117 habitantes se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto y otros 1 millón 1,558 a riesgo alto.

En los departamentos de Piura y Tumbes se identifican importantes sectores de población expuestos a este peligro.

En Piura, el escenario de riesgo muy alto comprende: 344,281 personas, 103,061 viviendas, 241 establecimientos de salud, 913 instituciones educativas y 138 centros poblados.

En el nivel de riesgo alto, la región registra 703,718 personas expuestas, 196,925 viviendas, 525 establecimientos de salud y 1,817 instituciones educativas.

En Tumbes, el nivel de riesgo muy alto comprende 18,482 habitantes, 6,939 viviendas, 10 establecimientos de salud y 61 instituciones educativas, distribuidos en 30 centros poblados. A ello se suman 143,297 personas expuestas a riesgo alto.