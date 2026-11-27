Las principales empresas de telecomunicaciones registraron un crecimiento conjunto de sus ingresos e inversiones en el primer semestre de 2026, aunque el desempeño financiero fue desigual entre las compañías. Entre enero y junio, los ingresos del sector alcanzaron los S/10,367 millones, un incremento de 3.1% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que las inversiones sumaron S/1,308 millones.

En este último indicador, Claro concentró la mayor participación, seguida de Viettel Perú S.A.C., que opera comercialmente en el país bajo la marca Bitel, y el Grupo Entel. Sin embargo, al revisar los resultados financieros individuales, las operadoras mostraron diferencias tanto en el crecimiento de sus ingresos como en sus utilidades netas. ¿Cómo se distribuyeron los resultados entre las principales empresas del sector?

Claro concentró la mayor inversión del sector

Las inversiones conjuntas de las principales operadoras registraron un crecimiento de 1.2% respecto al primer semestre de 2025. Claro concentró el 32.6% del total, seguida de Bitel, con 31.5%, y el Grupo Entel, con 24.1%. Integratel Perú representó el 11% restante.

Por el lado de los ingresos, los servicios móviles generaron S/5,330 millones, un incremento de 4.2% frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado respondió principalmente al crecimiento de las líneas móviles pospago y control, que pasaron de 18.8 millones en junio de 2025 a casi 21 millones en junio de 2026.

El internet fijo también contribuyó al avance del sector. Sus ingresos aumentaron 7%, hasta alcanzar los S/1,761 millones. Este resultado se explicó principalmente por la creciente adopción de la fibra óptica, tecnología que representó más del 83% de las conexiones de internet fijo en el país al cierre del primer semestre.

Claro lideró la participación en las inversiones de las principales operadoras de telecomunicaciones.

Bitel registró el mayor crecimiento de ingresos

Al revisar el desempeño individual, Bitel registró el mayor incremento de ingresos, con un avance de 20.6%. La compañía fue impulsada por el aumento de líneas móviles en las modalidades pospago y control, así como por el crecimiento de las conexiones de internet fijo.

La empresa obtuvo una utilidad neta de S/143 millones, inferior a la registrada en el primer semestre de 2025. No obstante, su margen EBITDA alcanzó el 38%, el nivel más alto entre las compañías analizadas por OSIPTEL.

Claro, por su parte, incrementó sus ingresos en 7.4%, impulsada por su participación en el mercado de líneas móviles pospago y control. Además, registró una utilidad neta de S/304 millones, 12.1% superior a la del mismo periodo del año anterior. Su margen EBITDA se ubicó en 31.7%, ligeramente por encima del registrado en el primer semestre de 2025, en un contexto en el que la empresa mantiene su estrategia de control de gastos.

Bitel registró el mayor crecimiento de ingresos entre las empresas analizadas por OSIPTEL.

Entel e Integratel reportaron pérdidas netas

Entel elevó sus ingresos en 7.8%, debido al desempeño del segmento móvil pospago y a la venta de equipos asociados a este servicio. Sin embargo, pasó de registrar una utilidad neta de S/157 millones en el primer semestre de 2025 a una pérdida de S/450,000 en igual periodo de 2026. Su margen EBITDA alcanzó el 25.9%, por encima del nivel registrado un año antes.

Integratel Perú registró una reducción de 14.9% en sus ingresos, debido a los menores ingresos del servicio de internet fijo y a la pérdida de participación en los segmentos móvil prepago y pospago. La compañía reportó una pérdida neta de S/483 millones, superior a la del primer semestre de 2025.

Pese a este resultado, su margen EBITDA mejoró de 9.4% a 15.2%, gracias a la reducción de gastos operativos, lo que permitió una mejora de su desempeño operativo.