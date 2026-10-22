La operación de Claro Perú, filial de América Móvil, cerró el tercer trimestre de 2026 con 13.6 millones de suscriptores móviles, impulsada principalmente por el crecimiento del segmento postpago. ¿Cómo evolucionaron los negocios de línea fija y servicios corporativos, y qué resultados obtuvo la compañía en un año marcado por apuestas estratégicas, entre ellas la compra de WOW?

Claro Perú registró ingresos totales por S/ 1,832 millones entre julio y septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento de 5.2% frente a los S/ 1,743 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, los ingresos por servicios alcanzaron los S/1,438 millones, un incremento interanual de 5.4%, de acuerdo con el Reporte Financiero y Operativo del Tercer Trimestre de 2026 de América Móvil.

Uno de los principales impulsores de este desempeño fue el negocio móvil, particularmente el segmento postpago. Durante el trimestre, Claro Perú incorporó 229,000 clientes netos bajo esta modalidad y sumó 255,000 suscriptores móviles en total. Con ello, cerró septiembre con una base de 13.6 millones de usuarios móviles, cifra que representó un crecimiento de 3.6% respecto al mismo periodo de 2025.

La expansión del postpago también se reflejó en la composición de su cartera de clientes. Esta modalidad alcanzó los 7.6 millones de suscriptores, un aumento interanual de 10.9%, mientras que la base de prepago se redujo 4.5%, hasta los 5.95 millones de usuarios.

De acuerdo con América Móvil, los ingresos de postpago crecieron 7.5% interanual en el tercer trimestre, una aceleración frente al avance de 6.5% registrado en el periodo previo.

Esta evolución contribuyó al desempeño general del negocio móvil. Los ingresos por servicios móviles aumentaron 4.3% interanual, por encima del crecimiento de 3.4% reportado en el segundo trimestre. En tanto, los ingresos celulares totales, que incluyen la venta de equipos, alcanzaron los S/ 1,452 millones, un incremento de 4.7%.

Los ingresos por servicios de línea fija crecieron 9% interanual, mientras que banda ancha y redes corporativas registraron avances de 9.7% y 20.5%, respectivamente, según América Móvil. Foto: Andina

Los otros motores de crecimiento de Claro

El negocio de línea fija también contribuyó a los resultados de Claro Perú. El reporte detalló que los ingresos por servicios de esta plataforma crecieron 9% interanual durante el tercer trimestre, impulsados, entre otros segmentos, por el desempeño de la banda ancha.

En particular, los ingresos por banda ancha aumentaron 9.7% entre julio y septiembre, una aceleración respecto al crecimiento de 8% registrado en el segundo trimestre.

A ello se sumó el desempeño de las redes corporativas, cuyos ingresos se incrementaron 20.5% interanual. América Móvil explicó que este resultado estuvo relacionado con un proyecto especial ejecutado por Claro en el segundo trimestre, cuyos ingresos se reconocieron principalmente en ese periodo y, de manera parcial, durante el tercer trimestre.

En términos de conexiones, la compañía incorporó 28,000 nuevos accesos de banda ancha y 4,000 unidades de televisión de paga entre julio y septiembre. En contraste, registró la desconexión de 42,000 líneas de voz fija.

Con estos movimientos, Claro Perú cerró septiembre con 2.1 millones de unidades generadoras de ingresos (UGI), que comprenden los servicios de telefonía fija, banda ancha y televisión de paga. Esta cifra representó un crecimiento de 6.3% frente al mismo periodo de 2025.

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El segmento postpago fue uno de los principales motores de crecimiento de la operadora, tras incorporar 229,000 clientes netos durante el tercer trimestre. Fioto: Andina

¿Cómo evolucionó el ebitda de Claro Perú?

El crecimiento de los ingresos también estuvo acompañado por un avance del resultado operativo. De acuerdo con el reporte de América Móvil, Claro Perú alcanzó un ebitda de S/ 730 millones en el tercer trimestre de 2026, un incremento de 4.4% frente a los S/ 699 millones registrados entre julio y septiembre del año anterior.

Con este resultado, el margen ebitda se ubicó en 39.8% de los ingresos totales.

No obstante, la compañía explicó que dicho margen fue ligeramente inferior al registrado en el tercer trimestre de 2025 debido al efecto de ingresos extraordinarios contabilizados en ese periodo. Sin considerar este factor, el ebitda habría registrado un crecimiento de 6.1% y el margen habría superado el nivel alcanzado un año antes.

En el acumulado de enero a septiembre, Claro Perú reportó ingresos totales por S/ 5,461 millones, un crecimiento de 6.8% frente al mismo periodo de 2025. Durante esos nueve meses, los ingresos por servicios sumaron S/ 4,257 millones, con un avance interanual de 5.6%, mientras que el ebitda alcanzó los S/ 2,169 millones, un incremento de 6.6%, refirió el reporte financiero de América Móvil.