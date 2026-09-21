El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que el servicio móvil concentró 299,268 reclamos presentados por los usuarios ante las empresas operadoras durante el primer semestre de 2026, equivalente al 58.47% del total de casos registrados

De acuerdo con la información registrada por el organismo, los reclamos relacionados con el servicio móvil disminuyeron 13.65% respecto del mismo periodo del 2025, cuando se registraron 346,559 casos.

Reclamos en internet fijo y televisión de paga aumentaron

El internet fijo fue el segundo servicio que concentró la mayor cantidad de reclamos durante el primer semestre, con 129,091 casos, equivalente al 25.22% del total, y con un aumento de 5.16% respecto al primer semestre del 2025.

En tercer lugar, se ubicaron los servicios empaquetados con 45,176 reclamos (8.83% del total), mostrando una disminución de sus reclamos en 34.35% frente al periodo previo.

La televisión de paga registró 26,266 (5.13%) reclamos, con un incremento de 7.80%. Con cifras menores, se situó la telefonía fija con 7,730 reclamos (1.51%), presentando una disminución de 57.60%.

Reclamos.

Bloqueo de líneas móviles este mes

Por otro lado, el Osiptel informó que este mes de setiembre ordenará el bloqueo de un total de 300,000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado.

El bloqueo se realizará en tres etapas y con la misma cantidad en cada fecha. Hoy, martes 15 de setiembre, se iniciará con el bloqueo de los primeros 100,000 celulares, y continuará con los restantes el 22 y 29 de setiembre.

A través de esta medida, que busca combatir el comercio ilegal de equipos terminales móviles, ya se estarían bloqueando más de 2.7 millones de celulares entre enero y setiembre de 2026, y 5.3 millones desde abril de 2025.