Portabilidad móvil. (Foto: Osiptel)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que un total de 547,874 líneas móviles cambiaron de empresa operadora manteniendo su número telefónico durante el mes de septiembre, bajo el mecanismo de portabilidad numérica.

¿Cómo les fue a las operadoras?

En septiembre, Claro obtuvo el mejor resultado en términos de portabilidad. Si bien perdió 160,780 líneas móviles, recibió 190,592, con lo que alcanzó un saldo neto positivo de 29,812 líneas.

Entel también registró un resultado positivo. Recibió 150,910 líneas de otros operadores y registró la salida de 140,111, obteniendo un saldo neto positivo de 10,799 líneas.

En contraste, Movistar ganó 95,775 líneas móviles, pero perdió 116, 042, obteniendo un saldo neto negativo de 20,267 líneas.

Por su parte, Bitel fue la empresa operadora que registró el menor desempeño al perder 130,782 y recibir 110,401 líneas móviles portadas, cerrando el mes con un saldo neto negativo de 20 381 líneas móviles.

Trámite es gratuito

Cabe recordar que, el cambio de empresa operadora, manteniendo el mismo número telefónico del servicio de telefonía fija o móvil, es posible gracias a la portabilidad numérica, un trámite gratuito para los usuarios.

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