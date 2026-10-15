Movistar y Win disputan el liderazgo del internet fijo en Perú, en un mercado donde la fibra óptica ya representa el 83.25% de las conexiones. Foto: Andina
Movistar y Win disputan el liderazgo del internet fijo en Perú, en un mercado donde la fibra óptica ya representa el 83.25% de las conexiones. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta tecnología concentró el 83.25% del total de conexiones de internet fijo a nivel nacional, consolidándose como la principal alternativa de conectividad en el país. ¿Cómo avanza la participación de las principales operadoras del mercado?

De acuerdo al , el número de conexiones mediante fibra óptica alcanzó los 3.41 millones a junio de este año, lo que representó un crecimiento de 2.59% frente a los 3.32 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos publicados en la herramienta informática del regulador, el mercado peruano de internet fijo suma actualmente 4.10 millones de conexiones, de las cuales más de ocho de cada diez corresponden a fibra óptica.

¿Quién escaló posiciones en internet fijo?

Uno de los principales movimientos del sector se produjo en la distribución de la participación de mercado entre las empresas operadoras.

Al cierre de junio de 2026, mantuvo el liderazgo del mercado de internet fijo con fibra óptica con una participación de 24.31%, aunque registró una caída de 3.12 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año anterior.

Por su parte, protagonizó uno de los cambios más relevantes al escalar hasta la segunda posición, con una cuota de mercado de 24.22%, tras incrementar su participación en 3.61 puntos porcentuales.

Con este resultado, la diferencia entre y se redujo a apenas 0.09 puntos porcentuales, lo que evidencia lo ajustadas que se encuentran las posiciones de ambos operadores en el mercado peruano.

, en tanto, pasó a ocupar el tercer lugar con una participación de 21.74%, pese a registrar un incremento de 6.88 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

Según las cifras del Osiptel, la participación de las empresas operadoras al segundo trimestre de 2026 quedó distribuida de la siguiente manera:

Las cifras muestran que Movistar, Win y Claro concentran conjuntamente el 70.27% del mercado nacional de internet fijo, mientras que el 29.73% restante se distribuye entre otros operadores.

En este escenario, (que fue comprada por Claro) se mantiene como el cuarto participante del sector, con una cuota de 11.64%, seguido de , con 6.26%.

La evolución del mercado refleja no solo el avance de la fibra óptica como principal tecnología de conexión fija en el Perú, sino también una recomposición de las posiciones comerciales de las empresas operadoras, en un contexto en el que la distancia entre los dos primeros competidores se ha reducido considerablemente.

TE PUEDE INTERESAR

Osiptel: este mes se ordenará el bloqueo progresivo de 360,000 equipos móviles
Osiptel: ¿Qué empresa operadora registró mayor deserción de usuarios?
Osiptel: ¿Qué operadoras registraron mejor desempeño del servicio del internet móvil 4G?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.