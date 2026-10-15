El mercado de internet fijo en el Perú continúa transformándose, impulsado por la expansión de la fibra óptica y los cambios en la participación de las principales empresas operadoras. Al cierre del segundo trimestre de 2026, esta tecnología concentró el 83.25% del total de conexiones de internet fijo a nivel nacional, consolidándose como la principal alternativa de conectividad en el país. ¿Cómo avanza la participación de las principales operadoras del mercado?

De acuerdo al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el número de conexiones mediante fibra óptica alcanzó los 3.41 millones a junio de este año, lo que representó un crecimiento de 2.59% frente a los 3.32 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos publicados en la herramienta informática Punku del regulador, el mercado peruano de internet fijo suma actualmente 4.10 millones de conexiones, de las cuales más de ocho de cada diez corresponden a fibra óptica.

¿Quién escaló posiciones en internet fijo?

Uno de los principales movimientos del sector se produjo en la distribución de la participación de mercado entre las empresas operadoras.

Al cierre de junio de 2026, Movistar mantuvo el liderazgo del mercado de internet fijo con fibra óptica con una participación de 24.31%, aunque registró una caída de 3.12 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año anterior.

Por su parte, Win protagonizó uno de los cambios más relevantes al escalar hasta la segunda posición, con una cuota de mercado de 24.22%, tras incrementar su participación en 3.61 puntos porcentuales.

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Con este resultado, la diferencia entre Movistar y Win se redujo a apenas 0.09 puntos porcentuales, lo que evidencia lo ajustadas que se encuentran las posiciones de ambos operadores en el mercado peruano .

Claro, en tanto, pasó a ocupar el tercer lugar con una participación de 21.74%, pese a registrar un incremento de 6.88 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

Según las cifras del Osiptel, la participación de las empresas operadoras al segundo trimestre de 2026 quedó distribuida de la siguiente manera:

Las cifras muestran que Movistar, Win y Claro concentran conjuntamente el 70.27% del mercado nacional de internet fijo, mientras que el 29.73% restante se distribuye entre otros operadores.

En este escenario, Wow (que fue comprada por Claro) se mantiene como el cuarto participante del sector, con una cuota de 11.64%, seguido de MiFibra, con 6.26%.

La evolución del mercado refleja no solo el avance de la fibra óptica como principal tecnología de conexión fija en el Perú, sino también una recomposición de las posiciones comerciales de las empresas operadoras, en un contexto en el que la distancia entre los dos primeros competidores se ha reducido considerablemente.