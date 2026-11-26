El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, hizo un llamado al empresariado a involucrarse más en la política y contribuir con propuestas para el país. Durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, sostuvo que el distanciamiento entre ambos sectores, generado por determinadas narrativas e ideologías, representa un error.

“Nosotros los políticos necesitamos del empresariado porque los ejemplos de eficiencia vienen del empresariado, las necesidades las conoce el empresariado”, manifestó.

En esa línea, consideró que los empresarios deben acercarse al Congreso para compartir sus preocupaciones y plantear alternativas de solución, pero bajo mecanismos transparentes que permitan evitar cuestionamientos sobre posibles acciones de lobby.

Como ejemplo, señaló que cuando un gremio le presenta alguna problemática relacionada con un proyecto de ley, lo invita a ingresar formalmente su propuesta por mesa de partes de manera que todos puedan conocer la iniciativa.

“Necesitamos buenos empresarios, empresarios que quieran involucrarse en la política y que nos acerquen a la realidad, que nos hagan sentir incómodos cuando tengamos que sentirnos incómodos”, expresó Torres.

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El senador de Fuerza Popular también cuestionó las barreras burocráticas que, a su juicio, dificultan la formalización de los pequeños negocios. Para ilustrar esta problemática, relató el caso de un bodeguero que le manifestó que debía enfrentar dos tipos de extorsión: la delincuencial y la de funcionarios públicos que le exigían pagos.

“Eso significa que el Estado en algún momento perdió completa y absolutamente la brújula”, cuestionó.

El titular del Senado consideró que la informalidad no debe combatirse únicamente con medidas de fiscalización, sino mediante la eliminación de trabas burocráticas y normas innecesarias. “La informalidad no se combate, se construye formalidad”, remarcó.

Miguel Torres afirma que el Ejecutivo

Miguel Torres afirmó que existe una intención de boicotear al Poder Ejecutivo y cuestionó el comportamiento de la Cámara de Diputados frente a las iniciativas del Gobierno.

Como ejemplo, mencionó el proceso de delegación de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. Recordó que el Gobierno pidió 66 facultades, pero la Cámara de Diputados demoró 45 días en atender el pedido, pese a que el reglamento establecía un plazo de 15 días.

Finalmente, señaló que se aprobaron 20 facultades en Diputados y que el Senado solo pudo incorporar otras siete.

“Esto genera problemas en la implementación del programa de gobierno, por supuesto que sí”, afirmó.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales. Foto: Congreso.

Asimismo, cuestionó que la Cámara de Diputados no haya dictaminado la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) dentro del plazo correspondiente. Según explicó, el plazo venció el 10 de noviembre y, a su juicio, se incumplió nuevamente el reglamento.

Torres sostuvo que desde Juntos por el Perú ya han expresado su intención de que la Ley MAPE no avance y que, en su lugar, se buscaría impulsar una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Lo que ellos quieren es sacar una ampliación del Reinfo, los votos lo tienen”, adelantó.

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Torres pide incorporar candados si se aprueba una ampliación

Frente a la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe una ampliación del Reinfo, el presidente del Senado señaló que espera que Fuerza Popular impulse medidas para establecer mayores controles.

En particular, planteó incorporar candados que permitan restituir la interdicción frente a la tenencia ilegal de explosivos y continuar reduciendo el número de inscritos en el Reinfo.

“Si la fuerza de los votos genera que la Cámara de Diputados vaya por una ampliación del Reinfo, lo que espero ver es a una Fuerza Popular luchando porque se pongan los candados”, subrayó

Además, adelantó que, si estas medidas no consiguen avanzar en la Cámara de Diputados, considera que deberían plantearse en el Senado.

“Si no se logra hacerlo en Diputados, permítanme decirlo, yo creo que se tiene que hacer en senadores”, afirmó.

Torres defendió la posibilidad de que la Cámara de Senadores incorpore estos planteamientos y descartó que ello implique desnaturalizar sus funciones legislativas.

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, discrepó de la posición expresada por el titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, quien señaló que debe mantener una postura imparcial frente al debate sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y Ley Mape. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Torres discrepa con Reto

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, discrepó de la posición expresada por el titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, quien señaló que debe mantener una postura imparcial frente al debate sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

Al ser consultado sobre las declaraciones de Reto en el foro CADE, Torres señaló que mantiene una buena relación con el presidente de Diputados y que le tiene consideración y respeto. Sin embargo, sostuvo que no comparte su interpretación sobre la neutralidad que debe mantener en el ejercicio de su cargo.

“Lastimosamente tengo que discrepar con él. Lo hago respetuosamente. Un senador o diputado, por más presidente que sea, no renuncia a tener una opinión, a plantear una posición”, manifestó.

En esa línea, Torres precisó que la responsabilidad de quienes presiden ambas cámaras es administrar el debate parlamentario, pero ello no significa que deban abstenerse de expresar sus puntos de vista sobre los temas que se discuten. “En absoluto nos limita a tener una posición. Más bien nos pide que tengamos una posición, nos guste o no, ocupamos un lugar de liderazgo”, afirmó.