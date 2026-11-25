El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, informó que el tren Lima-Chosica podría iniciar operaciones a fines de diciembre del 2026 con un recorrido inicial que conectará directamente el distrito de Chosica con una estación del Centro de Lima.

El titular del MTC precisó que esta primera etapa será parcial y que el Gobierno coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para concretar su puesta en servicio antes de finalizar el año.

Asimismo, explicó que ProInversión tiene actualmente a su cargo la administración del contrato del proyecto ferroviario, mientras que su sector cumple el papel de ente rector en materia de transporte.

En ese contexto, señaló que ambas instituciones (MTC, Proinversión) y la comuna limeña mantienen reuniones para acelerar los procedimientos que permitan poner en funcionamiento el servicio del tren Lima-Chosica.

Tangherlini indicó que se están gestionando las autorizaciones necesarias para trasladar al concesionario los coches y locomotoras que forman parte de los bienes administrados por la Municipalidad de Lima. Estos vehículos ferroviarios deberán recibir los trabajos de mantenimiento mayor (overhaul) y acondicionamiento técnico antes de ser incorporados a la operación comercial.

El ministro remarcó que el recorrido previsto para diciembre comprenderá únicamente el tramo entre Chosica y una estación del Centro de Lima. Por tanto, esta primera puesta en marcha no contempla todavía la habilitación de todas las estaciones previstas para el proyecto ferroviario.

Estaciones y segregación de la vía

Tangherlini explicó que la construcción y habilitación de estaciones, así como la segregación de la vía férrea para permitir que los trenes desarrollen mayores velocidades, forman parte de un proyecto adicional que viene trabajando ProInversión y que requerirá una adenda.

Asimismo, señaló que el monto de inversión necesario para ejecutar estas obras se determinará a partir de los estudios técnicos y de ingeniería. No obstante, destacó que el recorrido inicial permitirá beneficiar a la población que necesita trasladarse entre Chosica y Lima.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que las coordinaciones con el ministro Tangherlini se mantienen de manera estrecha y que existe una fecha tentativa para comenzar a movilizar los trenes entre el 14 y el 16 de diciembre. Indicó que el inicio podría realizarse el miércoles 16, debido a que el día 14 tiene previsto viajar al extranjero.