El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), brinda orientación técnica sobre los requisitos, licencias y condiciones que deben cumplir las personas y empresas que operan drones en el Perú. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del DACS PERÚ 2026, III Salón Internacional de Drones, Aire, Ciberseguridad y Espacio, que se realiza del 19 al 22 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

Durante el evento, representantes de la DGAC informarán a operadores, pilotos remotos, empresas proveedoras de servicios y ciudadanos interesados sobre el marco normativo que regula los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), conocidos como drones.

¿Tiene un dron? Estos son los requisitos y licencias sobre los que informa el MTC (Jens SCHLÜTER/AFP)

Entre los principales aspectos abordados figuran las categorías operacionales, los requisitos para obtener las licencias correspondientes y los procedimientos administrativos aplicables. Asimismo, se ofrece información sobre el visor geográfico para operaciones con drones, una herramienta de consulta de la autoridad aeronáutica.

La feria, organizada por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), reúne a especialistas, profesionales, empresas e instituciones vinculadas a los sectores aeronáutico, tecnológico y de ciberseguridad. Las jornadas del 19 y 20 de noviembre están dirigidas a especialistas y profesionales, mientras que el 21 y 22 de noviembre el evento estará abierto al público en general.

Según el MTC, esta participación busca facilitar el conocimiento de la normativa vigente y promover el cumplimiento de las condiciones establecidas para operar drones, con el objetivo de proteger la seguridad de las personas, las aeronaves tripuladas y el espacio aéreo peruano.