Como en Shenzhen, Perú podría tener un Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental. China brindará al Perú un aporte adicional de 22 millones de dólares, para la construcción de un centro de monitoreo inteligente que permitirá brindar mejores servicios a los ciudadanos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Este está orientado a brindar seguridad a la población. Se utilizan herramientas avanzadas como drones, robots y agentes inteligentes para detectar y monitorear irregularidades e infracciones cometidas por los ciudadanos.

El sistema puede identificar en tiempo real emergencias y desde faltas menores hasta actos relacionados con la delincuencia, gracias a una infraestructura tecnológica conectada a plataformas digitales y aplicaciones móviles.“China nos va a ayudar con un monto adicional de 75 millones de soles, 22 millones de dólares adicionales, para poder construir algo parecido así en nuestro país: Un centro de monitoreo donde podamos empezar este proceso de transformación digital, que es lo que queremos para poder dar mejores servicios a los ciudadanos”, comentó la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras visitar al Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang, en la ciudad de Shenzhen.

Este es el primer centro inteligente a nivel de distrito en toda China, que integra mando operativo, exhibición experiencial y almacenamiento de datos; concentra en una sola plataforma el monitoreo en tiempo real, las alertas y la gestión coordinada de los servicios de la ciudad, lo que permite a las autoridades locales contar con información actualizada y articular la atención a la ciudadanía desde un mismo espacio.

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La presidenta recordó que China ya apoyó al Perú en la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y señaló que el presente anuncio está referido al tema de seguridad ciudadana.

“Lo que ellos están anunciando hoy es un apoyo sobre el tema de seguridad ciudadana, esto lo vamos a conversar con los ministros correspondientes, pero desde ya agradecemos este anuncio muy importante, 22 millones de dólares adicionales a lo que el presidente Xi Jinping nos ha anunciado ayer. Lo agradecemos infinitamente y será de mucha utilidad para el Perú”, puntualizó.

Más maquinarias para el fenómeno El Niño

La jefa de Estado anunció además que el embajador de China en el Perú, Song Yang, le entregó el detalle de la ayuda anunciada en la víspera por el presidente Xi Jinping, para mitigar los impactos del fenómeno El Niño en nuestro país.

Precisó que los 7.5 millones de dólares en maquinaria se traducirán en 68 máquinas: 14 camiones volquete, 8 camiones tractores, 8 semirremolques de plataforma baja, 20 excavadoras, 14 cargadoras sobre llantas, 2 excavadoras hidráulicas sobre orugas y 2 excavadoras adicionales.

Por su parte, el embajador de China en el Perú, Song Yang, expresó su satisfacción por la visita de la presidenta Fujimori al centro de ciudad inteligente de Longgang y señaló que esto “demuestra su total atención para combatir la inseguridad”.

Asimismo, el embajador destacó la disposición de China para impulsar el proyecto y acelerar su implementación. “Luego de regresar a Lima voy a iniciar mi trabajo para instalar este proyecto con más rapidez, para así juntos traer paz para este pueblo hermano, para apoyar la gestión tan importante de la presidenta”, afirmó.

Sobre el apoyo de China con maquinaria pesada frente al fenómeno El Niño, el embajador resaltó la solidaridad de su país con el Perú. “Vamos a trabajar en todo vapor para así tener las maquinarias pesadas para apoyar esta lucha contra los efectos del meganiño. Queremos demostrar nuestra solidaridad y apoyo con un pueblo hermano”, manifestó.

Durante el recorrido por el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen, la jefa de Estado observó el funcionamiento de este modelo de gestión urbana basada en datos, que integra en una sola plataforma el monitoreo en tiempo real, las alertas y la gestión coordinada de los servicios de la ciudad.

La presidenta Fujimori estuvo acompañada del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia y el alcalde del Gobierno Popular de Longgang, Cai Yingquan.