El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) restableció el tránsito normal en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, luego de un derrumbe provocado por la caída de rocas en el kilómetro 771. La emergencia movilizó a personal y maquinaria pesada para retirar los escombros y recuperar la circulación vehicular.

Según informó el sector, a través de la Zonal Arequipa de Provías Nacional, los trabajos comenzaron con el desplazamiento de una cuadrilla de trabajadores desde Ocoña y cargadores frontales desde el campamento Cerro de Arenas.

Desde las 3:20 a.m., las autoridades habilitaron el paso restringido por la berma, lo que permitió la circulación de vehículos livianos y buses, principalmente en sentido de sur a norte. Posteriormente, a las 5:30 a.m., se inició el traslado de maquinaria pesada adicional desde el campamento de Ocoña para reforzar las labores de limpieza.

Personal de Provías Nacional y maquinaria pesada participaron en los trabajos de limpieza tras la caída de rocas en el kilómetro 771 de la Panamericana Sur, en Arequipa. Foto: MTC.

El MTC informó que el tránsito normal quedó restablecido a las 7:00 a.m. No obstante, el vehículo siniestrado permanecía en la berma a la espera de ser remolcado por sus propietarios.

Cuatro personas heridas

El incidente dejó cuatro personas heridas, quienes fueron atendidas inicialmente por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladadas a establecimientos de salud de Camaná para recibir atención médica.

LEA TAMBIÉN: MTC promoverá nuevas rutas aéreas con incentivos y facilidades para las aerolíneas

Ante este tipo de emergencias, el MTC recomendó a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona y mantenerse atentos a las condiciones de la vía mientras continúan las labores de atención.