Personal de Provías Nacional y maquinaria pesada participaron en los trabajos de limpieza tras la caída de rocas en el kilómetro 771 de la Panamericana Sur, en Arequipa. Foto: MTC.
Personal de Provías Nacional y maquinaria pesada participaron en los trabajos de limpieza tras la caída de rocas en el kilómetro 771 de la Panamericana Sur, en Arequipa. Foto: MTC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El restableció el tránsito normal en la . La emergencia movilizó a personal y maquinaria pesada para retirar los escombros y recuperar la circulación vehicular.

Según informó el sector, a través de la Zonal Arequipa de Provías Nacional, los trabajos comenzaron con el desplazamiento de una cuadrilla de trabajadores desde Ocoña y cargadores frontales desde el campamento Cerro de Arenas.

Desde las 3:20 a.m., las autoridades habilitaron el paso restringido por la berma, lo que permitió la circulación de vehículos livianos y buses, principalmente en sentido de sur a norte. Posteriormente, a las 5:30 a.m., se inició el traslado de maquinaria pesada adicional desde el campamento de Ocoña para reforzar las labores de limpieza.

Personal de Provías Nacional y maquinaria pesada participaron en los trabajos de limpieza tras la caída de rocas en el kilómetro 771 de la Panamericana Sur, en Arequipa. Foto: MTC.
Personal de Provías Nacional y maquinaria pesada participaron en los trabajos de limpieza tras la caída de rocas en el kilómetro 771 de la Panamericana Sur, en Arequipa. Foto: MTC.

El MTC informó que el tránsito normal quedó restablecido a las 7:00 a.m. No obstante, el vehículo siniestrado permanecía en la berma a la espera de ser remolcado por sus propietarios.

Cuatro personas heridas

El incidente dejó cuatro personas heridas, quienes fueron atendidas inicialmente por y trasladadas a establecimientos de salud de Camaná para recibir atención médica.

Ante este tipo de emergencias, el MTC recomendó a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona y mantenerse atentos a las condiciones de la vía mientras continúan las labores de atención.

TE PUEDE INTERESAR

Puno: MTC destraba proyecto de carretera clave para la región tras resolver arbitraje
MTC confirma que recorte a TUUA de transferencia internacional será de “no menos del 50%”
MTC alista propuesta para reducir “de manera considerable” la TUUA de conexión internacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.