El ministro del Interior, César Astudillo, pidió a los transportistas interprovinciales denunciar las amenazas de extorsión y evitar el pago de cupos a las organizaciones criminales.

Durante una reunión con representantes del sector, los transportistas señalaron la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas de los efectivos para enfrentar a estas organizaciones.

Ante ello, Astudillo anunció que el Gobierno prevé adquirir tecnología especializada para la Policía Nacional del Perú (PNP) antes de finalizar el año, mediante una contratación de Estado a Estado.

Según explicó, la compra busca fortalecer la inteligencia y la investigación policial para identificar a los integrantes de las bandas, sus redes operativas y sus recursos.

“Es lo más transparente, lo más efectivo y lo más indicado para actuar sin demora y dotar de tecnología a nuestra Policía, de modo que se pueda hacer frente a este flagelo”, señaló el funcionario.

El encuentro tuvo como objetivo reforzar la coordinación entre los empresarios y la PNP frente a las amenazas delictivas. Astudillo sostuvo que las denuncias y la colaboración de los afectados son necesarias para avanzar en las investigaciones.

Por otro lado, el ministro instó a los transportistas a utilizar los canales disponibles para reportar estos delitos, entre ellos un software que permite presentar denuncias de manera completamente anónima.

Otra de las medidas abordadas fue el Plan Pirámide, que tiene como objetivo identificar e intervenir a quienes reciben y administran el dinero procedente de las extorsiones, debilitando las redes financieras que sostienen a las organizaciones criminales.

“Nosotros seguimos trabajando mañana, tarde y noche. Nos reuniremos con ustedes las veces que sea necesario. Ponemos a su disposición la inteligencia policial que tenemos, que es lo mejor que hay; apóyennos denunciando, colaborando con las investigaciones y coordinando de manera activa con la PNP”, puntualizó.