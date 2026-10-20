Gobierno anuncia compra de tecnología para la fortalecer inteligencia policial antes de fin de año. (Foto: GEC)
Gobierno anuncia compra de tecnología para la fortalecer inteligencia policial antes de fin de año. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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y evitar el pago de cupos a las organizaciones criminales.

de los efectivos para enfrentar a estas organizaciones.

antes de finalizar el año, mediante una contratación de Estado a Estado.

Según explicó, la compra busca fortalecer la inteligencia y la investigación policial para identificar a los integrantes de las bandas, sus redes operativas y sus recursos.

“Es lo más transparente, lo más efectivo y lo más indicado para actuar sin demora y dotar de tecnología a nuestra Policía, de modo que se pueda hacer frente a este flagelo”, señaló el funcionario.

Astudillo sostuvo que las denuncias y la colaboración de los afectados son necesarias para avanzar en las investigaciones.

Por otro lado, el ministro instó a los transportistas a utilizar los canales disponibles para reportar estos delitos, entre ellos un software que permite presentar denuncias de manera completamente anónima.

, debilitando las redes financieras que sostienen a las organizaciones criminales.

“Nosotros seguimos trabajando mañana, tarde y noche. Nos reuniremos con ustedes las veces que sea necesario. Ponemos a su disposición la inteligencia policial que tenemos, que es lo mejor que hay; apóyennos denunciando, colaborando con las investigaciones y coordinando de manera activa con la PNP”, puntualizó.

El ministro César Astudillo anunció que la adquisición se realizará mediante una contratación de Estado a Estado. Foto: Mininter
El ministro César Astudillo anunció que la adquisición se realizará mediante una contratación de Estado a Estado. Foto: Mininter

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