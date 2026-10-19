En Colombia, tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial de mayo, la moneda se disparó, los rendimientos de los bonos se desplomaron y las acciones repuntaron más de 20% desde sus mínimos.

Pero apenas dos meses después de asumir, las ganancias han perdido impulso mientras el líder conservador enfrenta lo que sus asesores calificaron como la peor crisis fiscal del país desde el siglo XIX. En Chile, el rally que llevó a las acciones a máximos históricos tras la elección del presidente promercado José Antonio Kast hace 11 meses perdió fuerza.

Las dificultades de los líderes de derecha en Perú, Ecuador y Argentina para conservar su popularidad e impulsar sus agendas son una advertencia para los inversionistas que se han volcado a Brasil. Las acciones brasileñas han subido más de 20% desde mediados de agosto ante las expectativas de que Flávio Bolsonaro derrote al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este mes.

Algunos gestores de fondos, entre ellos el fondo de cobertura londinense Frontier Road y Fidelity International, han reducido su exposición a la región. Otros mantienen sus apuestas. Eric Fine, de VanEck, que tiene una “máxima sobreponderación” en deuda brasileña en moneda local, ve margen para nuevas ganancias, aunque advierte que los problemas fiscales del país podrían limitarlas.

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“Sin duda existe el riesgo de que esta euforia inicial dé paso a la desilusión”, dijo Matthew Graves, gestor de portafolio de PPM America en Los Ángeles. “Estas fueron ‘elecciones de cambio’, más motivadas por un rechazo al statu quo que necesariamente por un fuerte respaldo a algo como la austeridad fiscal”.

Durante más de un año, los operadores se volcaron a los activos de Latinoamérica, atraídos por valoraciones favorables y por la expectativa de que el descontento con los gobiernos de izquierda provocaría un giro político hacia la derecha, similar al que llevó a Javier Milei al poder en Argentina hace tres años.

Esas apuestas llevaron a un índice MSCI de acciones latinoamericanas a acumular una ganancia de más de 70% desde comienzos del año pasado y convirtieron la deuda de Bolivia y Ecuador en una de las inversiones de mejor desempeño entre los mercados emergentes.

El giro de Latinoamérica hacia la derecha también está reconfigurando su relación con el Washington de Donald Trump y generando nuevos flujos de dinero de organismos multilaterales, históricamente cuestionados en la región por promover la austeridad fiscal.

Pero el entusiasmo que impulsó las ganancias iniciales de los mercados comienza a desvanecerse. Los bonos en dólares de Ecuador y Perú —países que eligieron presidentes promercado en los últimos años— han caído más de 3% durante los últimos tres meses.

Martin Bercetche, gestor de portafolio especializado en crédito de Frontier Road, ha reducido casi toda su exposición a Latinoamérica después de haber sido “muy optimista” sobre la región durante más de 18 meses debido a los cambios políticos que estaban ocurriendo.

“Esa tesis ya se ha materializado en gran medida”, dijo Bercetche. “Seguimos viendo con buenos ojos a Ecuador, ya que creemos que hay valor en sus diferenciales”.

“Pero fuera de eso”, agregó, “tenemos una exposición muy baja”.

La popularidad del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, impulsada en parte por sus políticas de mano dura contra el crimen, le dio el capital político necesario para sacar adelante reformas fiscales y reducir el déficit presupuestario. Pero su aprobación se ha desplomado desde entonces. Además, el impacto energético de la guerra con Irán llevó al gobierno a restablecer los subsidios a los combustibles, una medida que ha presionado a los bonos ecuatorianos en dólares en los últimos meses.

El desvanecimiento de la euforia muestra la rapidez con la que pueden erosionarse el capital político y el optimismo de los mercados que genera, una advertencia para Brasil.

Si el próximo líder del país se concentra en trabajar con el Congreso y sacar adelante un presupuesto público mucho más austero, “todos los activos de riesgo de Brasil pueden generar retornos de dos dígitos desde estos niveles durante los próximos 12 meses”, dijo Polina Kurdyavko, directora de mercados emergentes de RBC BlueBay Asset Management.

“Si la atención se concentra más en otras prioridades políticas, entonces creemos que este rally podría durar relativamente poco”, dijo.

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Hay algunas señales de que el impulso político podría traducirse en victorias en materia de políticas públicas. Durante un reciente viaje a Nueva York, funcionarios colombianos expresaron confianza en que su propuesta para reducir el déficit fiscal en más de cuatro puntos porcentuales para 2030 obtendrá el respaldo de los legisladores.

Bolsonaro, si resulta elegido en Brasil, también se beneficiaría de un Congreso inclinado hacia la derecha, donde sus aliados políticos controlarían más de un tercio del Senado a partir de 2027. Aun así, persisten considerables dudas sobre lo que vendrá después. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori ha visto desplomarse su popularidad apenas unos meses después de asumir el cargo, en medio de una creciente preocupación por la economía y la delincuencia.

La próxima prueba será Argentina, donde la pérdida de popularidad de Milei ya inquieta a los inversionistas, casi un año antes de las elecciones presidenciales. Los rendimientos de los bonos soberanos han vuelto a niveles de dos dígitos ante la preocupación por un crecimiento económico desigual, la debilidad del mercado laboral y el impacto de su programa de austeridad entre los votantes.

“Es demasiado pronto para concluir que los votantes de toda la región están exigiendo ortodoxia económica o reformas de mercado”, dijo Eamon Aghdasi, analista de deuda soberana de Grantham Mayo Van Otterloo & Co. Los inversionistas “buscan alguna combinación de una mejora fiscal y estabilidad política, y no creo que todavía tengamos evidencia de ninguna de las dos”.