Simpatizantes durante un acto de la campaña electoral de Abelardo de la Espriella en Barranquilla, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. Colombia eligió como presidente al abogado conservador De la Espriella, lo que marcó un giro hacia políticas favorables a la actividad empresarial y a Estados Unidos, tras cuatro años de gobierno de izquierda.
Simpatizantes durante un acto de la campaña electoral de Abelardo de la Espriella en Barranquilla, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. Colombia eligió como presidente al abogado conservador De la Espriella, lo que marcó un giro hacia políticas favorables a la actividad empresarial y a Estados Unidos, tras cuatro años de gobierno de izquierda.
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Agencia Bloomberg
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Los rallies desatados por las elecciones en Latinoamérica comienzan a perder fuerza. Los gestores de fondos se preguntan ahora si seguir apostando por las acciones y monedas de la región o asegurar ganancias, mientras las promesas de campaña chocan con la realidad de gobernar.

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