La diferencia entre montos responde al año de instrucción que cursa cada beneficiario de las FF.AA. y PNP. Foto: Mindef.
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo aprobó una nueva escala de propinas para los cadetes y alumnos que se forman en los institutos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

señala que, en el caso de los cadetes, el monto mínimo establecido es de S/ 228.44, mientras que el máximo asciende a S/ 489.50. Para los alumnos, las cantidades se ubican entre S/ 219.36 y S/ 438.72.

La diferencia entre montos responde al año de instrucción que cursa cada beneficiario.

Escala de propinas
Escala de propinas

El incremento se cubrirá con los presupuestos institucionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda, señala el Decreto Supremo.

La norma lleva rúbrica de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del ministro de Defensa, Rafael Belaunde; del titular de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y del ministro del Interior, César Astudillo.

La diferencia entre montos responde al año de instrucción que cursa cada beneficiario de las FF.AA. y PNP. Foto: Mindef.
La diferencia entre montos responde al año de instrucción que cursa cada beneficiario de las FF.AA. y PNP. Foto: Mindef.

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