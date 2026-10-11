El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, exhortó a los nuevos mandos de la institución a ejercer sus funciones con determinación, profesionalismo e integridad, y a fortalecer las acciones contra el crimen organizado.

Fue durante la ceremonia de reconocimiento del teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales como inspector general y de otros cinco oficiales generales en sus respectivos cargos.

En la ceremonia, realizada en el complejo policial S1 PNP Walter Rosales León, en Surquillo, también fueron reconocidos los generales PNP Samuel Jesús Peralta Campos, como jefe del Comando de Operaciones Policiales; José Antonio Zavala Chumbiauca, como director nacional de Investigación Criminal; Julio Óscar Mariño Ripa, como secretario ejecutivo; Javier HelderVela Arangoitia, como director de Prestaciones de Salud; y Carlos Manuel Valer Cruces, como director nacional de Orden y Seguridad.

El jefe de la PNP remarcó que estas designaciones representan una responsabilidad directa con el país y demandan decisiones oportunas, conducción ejemplar y resultados concretos frente a las organizaciones criminales.

“La conducción de la institución demanda unidad de propósito, coordinación permanente y una gestión comprometida con los objetivos institucionales”, señaló e López Mendoza, informó la Agencia Andina.

Asimismo, fue enfático al recordar que el mando debe ejercerse con coherencia: “El ejercicio del mando requiere coherencia entre lo que se exige y lo que se practica, con responsabilidad en las decisiones y con el respeto irrestricto a los valores que distinguen nuestra profesión”, acotó.

En ese sentido, exhortó a los oficiales generales a ejercer sus cargos con firmeza, con criterio y con vocación de servicio, promoviendo la disciplina, la integridad y el trabajo articulado.

El comandante general de la PNP subrayó que los desafíos actuales requieren decisiones oportunas, uso responsable de los recursos y gestión orientada a resultados concretos, recordando que cada actuación policial impacta directamente en la percepción ciudadana.

“Debemos tener presente que la confianza ciudadana se construye con hechos. Cada actuación de un integrante de nuestra Policía Nacional influye en la percepción que la sociedad tiene de nuestra institución”, enfatizó.

Finalmente, el general Fredy López Mendoza expresó su confianza en el liderazgo de los nuevos directivos para fortalecer la institución.

“Como comandante general confío en su capacidad de liderazgo y en su compromiso para trabajar conjuntamente por una Policía Nacional más sólida íntegra y preparada para responder a las demandas de seguridad de nuestros compatriotas. Les reitero mi reconocimiento por la responsabilidad que asumen. Que su gestión se distinga por el ejemplo, la unidad de propósito y la firme determinación de servir a la Nación y a nuestra gloriosa Policía Nacional”, concluyó.