La salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional generó diversas reacciones políticas. Mientras algunos parlamentarios consideraron que su relevo no resolverá por sí solo la crisis de inseguridad, otros respaldaron su decisión y plantearon la necesidad de modificar la estrategia frente al crimen.

El diputado de Renovación Popular José Baella sostuvo que la salida de Arriola responde a una supuesta “presión” de sectores de izquierda y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y consideró que su relevo “no es la solución” a la inseguridad ciudadana.

“Definitivamente, no vamos a solucionar el problema (con su salida). Lo que ha sucedido acá es una presión que ha recibido el gobierno, por parte especialmente de la izquierda, inclusive también por el fiscal de la nación, para sacar a Arriola, pero esto no es la solución. La solución no pasa por ahí”, declaró a RPP.

Baella reconoció, no obstante, que Arriola “ha tenido muchas fallas” y saludó que haya decidido dar un paso al costado. “Yo saludo el hecho de que él va a pedir su pase al retiro y lo está haciendo por la institución”, señaló.

El presidente de la Comisión de Defensa, Alex Segura, también de Renovación Popular, coincidió en que el cambio en la conducción policial no solucionará de manera aislada la inseguridad.

“Particularmente, yo no considero que la salida del general sea la solución al problema de inseguridad. Aquí debe haber la confluencia de la actuación de varios actores multisectoriales que tienen que ver con el tema de la inseguridad”, sostuvo.

Desde Fuerza Popular, la senadora Nilsa Chacón descartó que la salida de Arriola haya sido producto de presiones del Poder Ejecutivo. Según indicó, se trata de una decisión personal del propio general.

“Él ha declarado que es netamente personal, una decisión que él ha tomado”, señaló.

Óscar Arriola solicitó su pase al retiro de la Policía Nacional tras dejar la Comandancia General. Foto: Mininter.

Por su parte, el exministro del Interior Mariano González consideró que el relevo puede permitir “darle nuevos aires” a la PNP y al sector Interior, aunque remarcó que el cambio de comandante no resolverá por sí mismo la problemática.

“Yo particularmente creo que no necesariamente el cambio soluciona el problema. Lo que tiene que suceder es necesariamente un cambio de enfoque”, declaró a RPP.

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González sostuvo que la inseguridad es un problema “social, político, económico y estructural” y consideró indispensable la participación de distintos sectores del Estado. También planteó alcanzar “un gran acuerdo por la seguridad”.

Otras reacciones políticas

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, calificó como “acertada” la salida de Arriola y consideró que un nuevo comando policial puede aportar “mística y una estrategia más efectiva” para enfrentar la delincuencia.

La salida vía pase al retiro del General Oscar Arriola es una medida acertada del gobierno de la presidente Keiko Fujimori. La lucha contra la inseguridad ciudadana es de máxima prioridad a tal punto que se ha pedido delegación de facultades para apuntalar su marco legal. Un… pic.twitter.com/U5f2IDxdtW — Juan Sheput (@JuanSheput) September 7, 2026

En tanto, el expresidente José Jerí consideró que Arriola tomó la decisión pensando en proteger a la institución policial y al país. “Confiemos y respaldemos a nuestra PNP”, señaló.

Óscar Arriola es un institucionalista y tomó una decisión pensando en proteger a su institución y a su país. Lamentablemente en el ejercicio de la función uno gana aceptación, simpatías, gana opositores y genera rencores de quienes han visto afectado, antes, durante y después sus… — José Jerí (@josejeriore) September 7, 2026

El diputado por Ahora Nación y exjefe policial, Harvey Colchado, afirmó que no celebra la salida de Arriola y sostuvo que cambiar al comandante no es suficiente para enfrentar al crimen. Planteó una reforma policial que incluya inteligencia, tecnología y recursos para las unidades de investigación. También deseó éxito al teniente general Fredy López Mendoza.

SOBRE LA SALIDA DE ÓSCAR ARRIOLA: NO LO CELEBRO



No hay nada que celebrar cuando la institución que juramos defender sigue enfrentando al crimen con carencias que he comprobado directamente, policías sin tecnología suficiente, unidades de investigación sin recursos y cero… — Harvey Colchado Huamani (@HarveyColchado) September 7, 2026

La exjefa del Congreso y actual senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, calificó de “insostenible” la permanencia de Arriola y sostuvo que su salida responde a un cálculo político del Gobierno. Planteó una reforma integral del sistema de seguridad y justicia.

El diputado por Renovación Popular Alejandro Muñante calificó la salida como un “gesto de desprendimiento y responsabilidad” y sostuvo que el cambio de nombre no será suficiente si no se modifica la política general de seguridad y el sistema de justicia.

La salida del general Arriola debe entenderse como un gesto de desprendimiento y responsabilidad, no como un triunfo político de ese sector oenegero que jamás se preocupó realmente por la seguridad y que, por el contrario, se dedicó a petardear toda iniciativa destinada a… — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) September 7, 2026

Finalmente, la senadora por Ahora Nación, Ruth Luque, señaló que el relevo no debe significar únicamente un cambio de nombres y planteó fortalecer la PNP, la investigación criminal y la confianza ciudadana.