El Ministerio del Interior (Mininter) y la empresa Anglo American Quellaveco suscribieron un convenio específico de cooperación interinstitucional que permitirá dotar de 14 camionetas 4x4 a comisarías y unidades especializadas de la Región Policial Moquegua.

El acuerdo fue suscrito por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American Quellaveco, Diego Ortega Meneses. Este se da en el marco de la política del Gobierno de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú para enfrentar de manera frontal a la criminalidad.

“La seguridad es muy importante. Primero está la seguridad y después el desarrollo: sin seguridad, el desarrollo es imposible. Este convenio específico nos permite brindar seguridad a la población de la zona. Para nosotros es muy importante que la empresa privada contribuya con esa tarea”, sostuvo el ministro Astudillo tras la firma del acuerdo.

Además, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para fortalecer el trabajo policial y mejorar la protección de los ciudadanos. Asimismo, agradeció a Anglo American Quellaveco por la donación de las unidades vehiculares, que representan un apoyo concreto para el desempeño diario de los efectivos policiales de la región.

Señaló que las camionetas permitirán mejorar las condiciones de desplazamiento del personal policial para atender emergencias, realizar labores preventivas y responder ante situaciones que afecten la seguridad ciudadana. De esta manera, el equipamiento contribuirá a fortalecer la capacidad de intervención de las comisarías y unidades policiales beneficiarias.

Por su parte, el representante de Anglo American Quellaveco, Diego Ortega, destacó que, además del desarrollo económico, es fundamental que la población se sienta segura y tranquila, con una Policía Nacional presente de forma permanente apoyando la seguridad de la región.

Acuerdo con empresa minera permitirá la entrega de 14 camionetas 4x4 que serán destinadas a comisarías y unidades de Moquegua para reforzar los servicios de seguridad a la ciudadanía. Foto: Mininter

En esa línea, indicó que la empresa logró identificar a tiempo las necesidades de la región y la mejor manera en que podía contribuir. “Hoy esa voluntad se hace realidad con la firma del convenio y en los próximos meses las unidades ya estarán operativas y listas para integrarse y reforzar la fuerza policial en Moquegua”, indicó.

El convenio tendrá una vigencia de 12 meses desde su suscripción y podrá renovarse de común acuerdo mediante una adenda. Con esta iniciativa, el Mininter busca fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en Moquegua y promover la cooperación interinstitucional para mejorar la prevención del delito, la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía.

En esta actividad también estuvieron presentes el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán, y el secretario general del Mininter, Carlos Alberto Díaz Dañino.