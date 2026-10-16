La población espera que esta vez se concluya esta vía. Puno. Foto/Difusión.
La población espera que esta vez se concluya esta vía. Puno. Foto/Difusión.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, obtuvo un resultado favorable en el proceso arbitral relacionado con el proyecto de mejoramiento de la carretera Checca–Mazocruz, en la región Puno.

Con el levantamiento de estas restricciones, se podrá avanzar con las acciones administrativas necesarias para encaminar la contratación del saldo de obra, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

La carretera Checca–Mazocruz es una infraestructura estratégica para la conectividad de la región Puno, pues busca mejorar las condiciones de desplazamiento de la población y facilitar el transporte de productos y el intercambio comercial entre las localidades de la zona.

El MTC, a través de Provías Nacional, continuará impulsando las acciones que correspondan para avanzar con este proyecto, en el marco de sus competencias y de los procedimientos legales aplicables, con el propósito de contribuir a la integración vial y al desarrollo de la población puneña.

La cartera aseguró que revisará el estado de la vía para acelerar el proyecto, tras superar el arbitraje. Foto: MTC.
La cartera aseguró que revisará el estado de la vía para acelerar el proyecto, tras superar el arbitraje. Foto: MTC.

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