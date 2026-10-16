El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, obtuvo un resultado favorable en el proceso arbitral relacionado con el proyecto de mejoramiento de la carretera Checca–Mazocruz, en la región Puno.

El tribunal arbitral declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por la entidad y dejó sin efecto las restricciones cautelares que impedían convocar y adjudicar el saldo de obra. La decisión, contenida en la Resolución Cautelar N.° 17, de fecha 12 de octubre de 2026, representa un avance para continuar con las gestiones orientadas a la ejecución de este proyecto vial, importante para la población de la provincia de El Collao.

Con el levantamiento de estas restricciones, se podrá avanzar con las acciones administrativas necesarias para encaminar la contratación del saldo de obra, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

La carretera Checca–Mazocruz es una infraestructura estratégica para la conectividad de la región Puno, pues busca mejorar las condiciones de desplazamiento de la población y facilitar el transporte de productos y el intercambio comercial entre las localidades de la zona.

Durante todo este proceso, se mantuvo la coordinación con las autoridades locales y la población de la provincia de El Collao, remarcó el MTC. Como parte de estas acciones, se realizó una inspección a la carretera Checca–Mazocruz para conocer las condiciones de la vía, recoger las principales preocupaciones de sus usuarios e identificar sus necesidades de conservación y transitabilidad.

El MTC, a través de Provías Nacional, continuará impulsando las acciones que correspondan para avanzar con este proyecto, en el marco de sus competencias y de los procedimientos legales aplicables, con el propósito de contribuir a la integración vial y al desarrollo de la población puneña.