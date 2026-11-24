Carlos Castro, jefe de Marketing de Petroperú, señaló que más del 50% de tiendas se encuentran situadas en Lima, La Libertad y Junín. La apertura de estos locales se realiza previo contrato de uso de marca con los propietarios de las estaciones de servicio, lo que permite implementar el formato en sus establecimientos.

“Las tiendas Vao están en espacios que las estaciones de servicio ya tenían disponibles. A partir de ello, presentamos a los propietarios una propuesta para rentabilizar esos metros cuadrados y, al mismo tiempo, mejorar la oferta de productos y servicios para sus clientes”, sostuvo.

El ejecutivo afirmó que, de acuerdo al actual modelo, las ganancias generadas por las tiendas corresponden al propietario del establecimiento. No obstante, se evalúa una pauta que contempla el cobro de un canon de entrada y otro de mantenimiento, como parte del desarrollo y sostenibilidad de la marca.

Actualmente, la implementación de una tienda Vao es cubierta por el dueño de la estación de servicio, considerando una inversión promedio de entre S/ 50,000 y S/ 80,000. Este monto puede variar dependiendo del nivel de inversión y de las características del proyecto que se desee desarrollar.

“Vao proporciona el brandbook o manual de marca, que establece los lineamientos de identidad e implementación que el inversionista debe respetar para garantizar la uniformidad del concepto comercial”, remarcó.

Proyectan 50 tiendas al 2027

Castro indicó que en esta primera etapa, el objetivo es consolidar la marca Vao dentro de las estaciones de servicio afiliadas a la red Petroperú. De hecho, el representante adelantó que se aguarda cerrar el 2026 con un total de 43 tiendas en funcionamiento y 50 locales al 2027.

“Buscamos ampliar nuestra presencia en más puntos de venta de la red Petroperú y, posteriormente, explorar nuevas oportunidades y mercados. Estamos evaluando ciudades con potencial de crecimiento, como Pucallpa, distintas localidades de San Martín e Iquitos; además de mercados como Chiclayo y Arequipa”, expresó.

El ejecutivo destacó que tras cumplir la meta de las 50 tiendas, el siguiente paso es la apertura de la primera tienda Vao bajo el formato stand alone, es decir, un establecimiento independiente a una estación de servicio. En ese objetivo, la estatal observa con interés ciudades como Trujillo o Piura como mercados potenciales.

“Estamos en la etapa de exploración de modelos de negocios que nos den la rentabilidad en el corto plazo y el posicionamiento que necesitamos para competir con eficiencia. También es importante mencionar Vao Express, un formato pensado para espacios reducidos y que funcionará bajo un modelo de autoservicio. Esta propuesta nos permitirá explorar nuevos puntos de venta y acercar nuestra oferta a más consumidores”, precisó.

Más del 50% de tiendas Vao se encuentran situadas en Lima, La Libertad y Junín. (Foto: Petroperú)

Tras incorporación de oferta regional

Castro manifestó que la meta de Vao es consolidarse en el mercado de tiendas de conveniencia, dado que es un sector que viene registrando un crecimiento de alrededor del 18%. Esto, según indicó, refleja el potencial de este formato comercial y las oportunidades que ofrece el segmento.

Hoy en día, el ticket promedio de compra en la tienda es de aproximadamente S/ 12; sin embargo, este indicador puede variar dependiendo de la ubicación de la tienda y de las características de la zona de influencia.

“Entre las categorías de mayor demanda destacan las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Asimismo, el café representa una categoría importante y de gran aceptación en nuestras tiendas”, detalló.

Castro refirió que, en adelante, la estrategia contempla diversificar progresivamente el portafolio de productos, tomando en cuenta las características, preferencias y hábitos de consumo del lugar en el que se opera.

“Algunas de nuestras tiendas ya incorporan productos propios de la región en la que se encuentran, lo que nos permite ofrecer una propuesta más cercana a los consumidores y responder a sus demandas. Por ejemplo, la venta de helados de aguaje, tacacho, entre otros productos”, finalizó.