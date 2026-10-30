OXXO, nacida en México en 1978 y propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), grupo empresarial mexicano con negocios en los sectores de comercio minorista y bebidas, inició operaciones en 2018 en nuestro país con un primer local en Santiago de Surco. Y ahora, para reforzar su presencia en Perú, la cadena con más de 220 tiendas de conveniencia se enfoca en el ingreso de una de sus marcas propias.

Es así que Grupo Industrial Emprex S. de R.L. de C.V., empresa mexicana y subsidiaria de FEMSA, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una solicitud para registrar la denominación y el logotipo “AZÁLEA BY OXXO”. La solicitud comprende las clases 03 y 16, que incluyen productos de limpieza para el hogar y artículos de papel.

OXXO explora nuevas oportunidades en Perú con su marca propia Azálea

Azálea es una marca propia de OXXO que se comercializa en México, donde fue la primera marca propia creada por la cadena, alrededor de 1990, según la información corporativa de la empresa. La línea está orientada a productos básicos de limpieza, lavandería y cuidado del hogar, con una propuesta de precios más bajos que los de las marcas comerciales tradicionales.

La marca forma parte de un portafolio que supera las 25 marcas propias, con las que OXXO participa en distintas categorías de consumo. Entre ellas figuran Andatti, enfocada en café y bebidas derivadas; Bitz, en botanas; La Posada, en aceite comestible; Bioleve, en agua purificada; y Tikytín, en pañales para bebés.

En el caso de Azálea, su portafolio está enfocado en artículos de limpieza del hogar e higiene personal de bajo costo, como papel higiénico, servilletas, jabón en barra y detergente multiusos. En ese contexto, la solicitud presentada ante Indecopi podría ser un paso previo a una eventual expansión de la marca al mercado peruano, aunque no confirma que la cadena tenga previsto lanzar estos productos en el país.

El expediente incluye lavavajillas en pasta y líquidos, productos de limpieza doméstica, detergentes para el hogar y la ropa, suavizantes y lejía. También contempla artículos de papel, como papel higiénico, servilletas y toallas de papel

El registro de Azálea en Perú podría abrir la posibilidad de incorporar esta línea al mercado local y ampliar la oferta de marcas propias de OXXO. Sin embargo, el trámite ante Indecopi no confirma un lanzamiento comercial ni permite establecer cuándo podrían llegar estos productos al país.

¿Qué posibilidades abre el registro de Cusqueña Chocolate Lager para Backus?

Cusqueña nació en Cusco en 1908, con el lanzamiento de Pilsener Bier Cusco por la Cervecera Alemana Günther & Tidow S.A., fundada por Ernesto Günther. Décadas después, la marca adoptó el nombre Cerveza Cusqueña y, entre 2000 y 2002, pasó a formar parte de Backus y Johnston, lo que impulsó su expansión hacia otras ciudades del Perú y mercados internacionales.

A lo largo de su historia, Cusqueña amplió su portafolio con variedades como Cusqueña Roja, Cusqueña Trigo, Cusqueña Negra, Cusqueña Quinua, Cusqueña Märzen y Cusqueña Doble Malta. Su propuesta se apoya en la elaboración cervecera y en una identidad vinculada con el origen cusqueño de la marca.

Ahora, Backus Marcas y Patentes S.A.C. presentó ante el Indecopi el expediente N.° 53901-2026/DSD para registrar “CUSQUEÑA CHOCOLATE LAGER”, junto con un logotipo cuyos colores forman parte de la protección solicitada. Asimismo, corresponde a la clase 32, que comprende cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.

La solicitud de registro se presenta después del lanzamiento de Cusqueña Sabor a Chocolate, que Backus y Cusqueña dieron a conocer el 24 de octubre de 2026, durante la tercera edición del festival Maestros Cusqueña, en Lima. El evento reunió a más de 7.000 asistentes. La marca describió la variedad como una cerveza con notas de chocolate oscuro, dulzor perceptible y un carácter refrescante.

El registro de “CUSQUEÑA CHOCOLATE LAGER” podría permitir a Backus proteger esta denominación en las categorías comprendidas por el expediente. Sin embargo, el documento no permite determinar si el nombre solicitado será utilizado comercialmente tal como aparece en el registro ni si corresponde a la denominación definitiva de la variedad presentada en el festival.

Anillos inteligentes chinos RingConn buscan ganar terreno en Perú

Shenzhen Ninenovo Technology Limited, empresa tecnológica fundada en 2021 y con sede en Shenzhen, China, es la matriz de RingConn, marca especializada en anillos inteligentes para el monitoreo de indicadores de salud. Sus dispositivos están diseñados para registrar variables como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂), la temperatura de la piel, la frecuencia respiratoria, el sueño y la actividad física. Para estas mediciones, la compañía emplea tecnología de sensores, incluida la fotopletismografía (PPG).

En octubre de 2026, la empresa obtuvo la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el dispositivo Ninenovo Blood Oxygen Ring, destinado a medir la saturación de oxígeno en sangre de forma no invasiva. La decisión, emitida el 2 de octubre bajo el expediente K260490, determinó que el equipo era sustancialmente equivalente a otros dispositivos comercializados legalmente en Estados Unidos.

La autorización corresponde al dispositivo evaluado y no implica que todas las funciones de los anillos RingConn cuenten con esa misma autorización.

En este contexto, Shenzhen Ninenovo Technology Limited solicitó ante el Indecopi el registro de la denominación RINGCONN y su logotipo, mediante el expediente N.° 63200-2026/DSD. La solicitud comprende las clases 9 y 10 de la clasificación internacional de productos y servicios.

La clase 9 incluye aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles, programas informáticos, anillos inteligentes, ordenadores portátiles corporales, aparatos de procesamiento de datos y rastreadores de actividad física. También abarca dispositivos de telecomunicación en forma de joyería, pulseras conectadas para medición, sensores, chips electrónicos, circuitos integrados y dispositivos para cargar baterías, entre otros productos.

Mientras que la clase 10 comprende termómetros para uso médico, instrumentos de análisis y diagnóstico, monitores portátiles de datos biométricos, monitores de oxígeno en sangre, medidores de grasa corporal y de pulso, instrumentos para medir la presión sanguínea y arterial, glucómetros, escáneres electrocardiográficos dinámicos y aparatos para monitorizar la frecuencia cardíaca. La lista también incluye equipos de ejercicio físico destinados a uso médico.

La solicitud busca proteger la marca en un conjunto de categorías que abarca tanto dispositivos electrónicos de consumo como equipos médicos. No obstante, el trámite ante Indecopi no confirma que la empresa vaya a comercializar sus productos en Perú ni permite establecer una fecha para una eventual entrada al mercado.

Vive la Onda abre nuevas posibilidades para PepsiCo en Perú

PepsiCo es una multinacional estadounidense de alimentos y bebidas que nació en 1965 tras la fusión de Pepsi-Cola Company y Frito-Lay. Con presencia en más de 200 países y territorios, desarrolló un portafolio que incluye marcas de bebidas como Pepsi y Gatorade, y de snacks como Lay’s, Doritos y Cheetos.

En Perú, PepsiCo inició operaciones en 1962. El desarrollo de su negocio de snacks incluyó la incorporación de marcas y operaciones locales. En 1997, Savoy Brands Perú y PepsiCo acordaron integrar sus líneas de snacks, entre ellas Chipy, Jacks Snacks y Frito-Lay, en una operación que contribuyó a consolidar su presencia en esta categoría.

Más recientemente, la multinacional reforzó su infraestructura logística en el país con la inauguración, en septiembre de 2026, de un centro de distribución en el Callao. El proyecto demandó una inversión de US$ 59 millones y busca fortalecer los procesos de almacenamiento, abastecimiento y distribución de su operación peruana.

Ahora, PepsiCo, Inc., de Estados Unidos, solicitó ante el Indecopi el registro de “VIVE LA ONDA” como slogan. La solicitud corresponde a la clase 29 e incluye carne, pescado, carne de ave y de caza; extractos de carne para uso culinario; frutas, hortalizas, legumbres y verduras en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas y cremas untables a base de frutas y verduras; huevos, leche; aceites y grasas comestibles.

También incluye bocaditos consistentes principalmente en papas, nueces, frutos secos, semillas, frutas y vegetales; papas fritas y papas fritas crujientes; hojuelas de frutas; bocaditos y cremas untables a base de frutas; hojuelas de vegetales; bocaditos y cremas untables a base de vegetales; hojuelas de taro, y bocaditos a base de carne de cerdo, carne de res y soya.

Cabe señalar que la expresión “Vive la Onda” se utiliza en Colombia como concepto promocional de PepsiCo, particularmente para su línea de papas Margarita Onduladas. La compañía también ha desarrollado activaciones con ese nombre en eventos juveniles, como el Festival Cordillera, en Bogotá.

El registro solicitado en Perú comprende diversas categorías de alimentos, pero no identifica productos específicos que PepsiCo planee comercializar bajo esta denominación. Tampoco confirma que la compañía vaya a trasladar al mercado peruano la campaña que desarrolla en Colombia ni que tenga previsto lanzar una nueva línea de snacks en el país.