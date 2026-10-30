La cadena mexicana cuenta con más de 220 tiendas en el país.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La competencia entre las tiendas de conveniencia en Perú suma un nuevo frente. OXXO, que disputa mercado con cadenas como Tambo, busca fortalecer su propuesta comercial y ampliar las alternativas para sus clientes. En un segmento donde la cercanía y los precios son parte de la disputa por el consumidor, ¿qué prepara la cadena mexicana para diferenciarse de sus competidores?

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