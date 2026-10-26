La cafeladería 4D busca diversificar su negocio sin sacrificar la calidad de sus productos.
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Dax Canchari Reyes
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Cafeladería 4D busca ampliar su negocio más allá de los helados, pero sin negociar uno de los atributos que Ana María Bugosen, gerente general de la cafeladería, considera irrenunciables: la calidad. La cadena ha fortalecido su oferta de alimentos salados y saludables y ahora prepara una nueva apuesta comercial. ¿Cómo busca llevar su propuesta a un mercado distinto sin perder aquello que la diferencia?

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