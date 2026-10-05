En el primer semestre de 2026, ambas marcas registraron un crecimiento de ventas de doble dígito, favorecido por un invierno atípico y más cálido asociado al Fenómeno El Niño. Según Johan Garrido, jefe de Proyectos e Infraestructura Comercial de Juan Valdez y Gelarti en Perú, este escenario impulsó especialmente el consumo de helados y aceleró los planes de expansión de Gelarti, mientras Juan Valdez registró una mayor demanda por café de calidad. Si bien el escenario favoreció el desempeño, la empresa mantiene cautela en sus proyecciones y avanza con sus planes para 2027.

En Lima, Juan Valdez buscará consolidarse en San Isidro y Barranco, mientras Gelarti apunta a ampliar su presencia en centros comerciales. (Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

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Aperturas 2026 de Juan Valdez y Gelarti

En el primer semestre de 2026, ambas marcas realizaron aperturas y reforzaron su presencia en Lima y provincias. Juan Valdez abrió en Real Plaza Puruchuco, mientras Gelarti llegó a Real Plaza Chiclayo y remodeló y reubicó su histórico local de Real Plaza Santa Anita. Con estos movimientos, ambas cadenas alcanzaron 26 locales a nivel nacional.

Para el último trimestre, ambas marcas sumarán seis nuevas aperturas: cuatro de Gelarti y dos de Juan Valdez. En el caso de esta última, en octubre llegarán a Real Plaza Sullana y Real Plaza Piura, mientras Gelarti abrirá en Portal Francisco Pizarro de Trujillo, Mall Plaza Angamos y Mall Plaza Atocongo, donde también se instalará Juan Valdez. Hacia el cierre del año, Gelarti sumará otro local en Mall Plaza Piura.

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Más de 10 nuevas tiendas en 2027 de Juan Valdez y Gelarti

Para 2027, Juan Valdez y Gelarti proyectan abrir más de 10 nuevos locales entre ambas marcas. En Lima, Juan Valdez buscará consolidarse en San Isidro y Barranco, mientras Gelarti apunta a ampliar su presencia en centros comerciales. En provincias, ambas cadenas evaluarán nuevas ciudades, luego de consolidar su presencia en plazas como Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, Arequipa y Cusco.

La expansión provincial será selectiva y estará marcada por la logística. “Tratamos de que las tiendas estén cerca para optimizar la logística, la administración y reducir costos operativos compartidos”, explicó Garrido. El ejecutivo recordó que la empresa salió de Huancayo pese a sus buenas ventas por retos logísticos, una experiencia que ahora consideran al evaluar nuevas plazas para el crecimiento de ambas marcas.

Remodelación y renovación de locales: cinco locales en 2027

Juan Valdez y Gelarti también avanzan con la renovación de sus puntos de venta. En 2026, Gelarti ya remodeló y reubicó su histórico local de Real Plaza Santa Anita, mientras que Juan Valdez viene remodelando su tienda de Jockey Plaza, cuya culminación está prevista para noviembre de 2026. La renovación también alcanzará locales de ambas marcas en Mall Plaza Trujillo y Mall Aventura Arequipa, conforme se concreten sus renovaciones de contrato.

Para 2027, la compañía prevé realizar aproximadamente cinco remodelaciones adicionales, como parte de la actualización de sus locales más antiguos. “Al tener más de 10 años en el país, estamos remodelando puntos emblemáticos”, explicó Garrido. Los cambios buscan adaptar los espacios a las nuevas formas de consumo: en Juan Valdez, por ejemplo, se incorporan mesas más amplias y enchufes para facilitar el coworking, mientras que en Gelarti se apuesta por ambientes más dinámicos y accesibles para el público familiar.

Gelarti: evolución del portafolio y apuesta por el helado gourmet

En Gelarti, la estrategia apunta a fortalecer su propuesta de helado gourmet y ampliar su consumo más allá del verano. La cadena mantiene su fórmula tradicional colombiana, pero incorpora ingredientes locales y amplía su portafolio con productos como mousses y postres. “El helado ya no es solamente un producto de verano, sino que se ha convertido en un producto que se consume durante todo el año”, explicó Garrido.

La apuesta también implica reforzar la operación: Gelarti viene ampliando la capacidad de sus cocinas para asegurar estandarización y frescura, mientras mantiene su posicionamiento en helados artesanales y gourmet.