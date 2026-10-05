En el primer semestre de 2026, Juan Valdez abrió en Real Plaza Puruchuco, mientras Gelarti llegó a Real Plaza Chiclayo. (Foto: composición hecha con IA)
En el primer semestre de 2026, Juan Valdez abrió en Real Plaza Puruchuco, mientras Gelarti llegó a Real Plaza Chiclayo. (Foto: composición hecha con IA)
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Sandra Reyes
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Las cadenas colombianas Juan Valdez y Gelarti, especializadas en café y helados, respectivamente, preparan una nueva etapa de crecimiento en Perú. Con 26 locales cada una a nivel nacional, ambas alistan nuevas aperturas para lo que resta de 2026 y 2027, además de renovar sus puntos de venta y ajustar sus propuestas a los cambios en el consumo. ¿Qué novedades preparan?

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