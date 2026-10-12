El centro comercial Jockey Plaza apunta a seguir consolidando su posicionamiento en el mercado peruano, siendo que, en esta oportunidad, apuesta por un cambio de identidad en su objetivo de diferenciar su propuesta de valor. De este modo, el mall anuncia una nueva etapa en su estrategia de marca.

Se trata de “Te vas a querer quedar”, cuyo concepto surge de un periodo en que los centros comerciales han dejado de ser únicamente lugares de compra para convertirse en puntos de encuentro, entretenimiento, gastronomía, cultura y conexión. En esa línea, Jockey Plaza busca fortalecer su vínculo con sus diferentes públicos poniendo la pertenencia en el centro de su estrategia.

“‘Te vas a querer quedar’ nace de entender que nuestra relación con las personas va mucho más allá de una visita o de una compra. Queremos construir un Jockey en el que siempre exista una razón para quedarse un poco más: porque algo te sorprende, porque te encuentras con alguien, porque descubres una experiencia o simplemente porque sientes que este también es un espacio para ti. Ese sentido de pertenencia es el que queremos llevar a cada punto de contacto con nuestra marca”, señaló Pamela Neumann, gerenta de Marketing y Experiencia de Jockey Plaza.

Centro comercial estrena concepto.

La ejecutiva enfatizó que el nuevo concepto se construye desde la experiencia y no únicamente desde la comunicación, por lo cual el centro comercial viene trabajando en cuatro frentes: impulsar oportunidades, generando espacios y herramientas para emprendedores y vendedores; diseñar para todos, incorporando criterios de inclusión, accesibilidad y neurodiversidad; generar impacto, a través de iniciativas vinculadas con temas como bullying, sostenibilidad y comunidad; y crear experiencias memorables desde el entretenimiento, la cultura y la gastronomía.

Proyecciones del Jockey Plaza

Neumann adelantó que en lo que resta del 2026 y 2027, la nueva visión del Jockey Plaza se exteriorizará en una programación más dinámica de experiencias y entretenimiento, nuevos formatos de eventos, propuestas gastronómicas, activaciones y soluciones orientadas a hacer que cada visita sea más fácil, relevante y disfrutable.

Para este año, el mall aguarda un incremento en ingresos de 3.5%, lo que implica superar los US$ 108 millones en facturación.

Actualmente, el mall cuenta con 170,000 metros cuadrados (m2) arrendables y recibe aproximadamente 2 millones de visitas al mes. En diálogo reciente con Gestión, Mariana Becerra, directora Comercial y de Marketing del Jockey Plaza, anunció que son más de 20 marcas las que estarán ingresando al centro comercial en lo que queda del 2026.

“Lo que estimamos es un incremento en ingresos de 3.5%, lo que implica superar los US$ 108 millones en facturación este 2026″, refirió.