La cadena multinacional de tiendas de conveniencia Oxxo apuesta por un nuevo formato de local en Perú, el cual dista del tradicional puerta con acceso a calle. En esta oportunidad, el retailer ha aperturado dos nuevas ubicaciones en espacios cerrados.

Se trata de tiendas en la Estación Central del Metropolitano (Cercado de Lima) y otro en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres- USMP (La Molina). De acuerdo a la compañía, estas aperturas marcan una evolución de su estrategia orientada a espacios cerrados de alta afluencia, diversificando su presencia más allá del clásico formato puerta a calle.

Los nuevos locales han sido estructurados para resolver necesidades de compra ágiles y de paso, siendo que con estas dos incorporaciones, la marca además ya cuenta con más de 220 tiendas a nivel nacional.

Los nuevos puntos de Oxxo

La tienda ubicada en la Estación Central del Metropolitano dispone de un área de venta de cerca de 50 metros cuadrados (m2), acorde al flujo continuo de pasajeros del sistema de transporte urbano. Por su parte, el establecimiento de la Facultad de Derecho de la USMP cuenta con un espacio aproximado de 120 m2, diseñado para abastecer las pausas de la comunidad universitaria.

“Estar cada vez más cerca de nuestros clientes implica innovar y romper los esquemas tradicionales para responder a sus requerimientos allí donde se encuentran. Llegar a públicos clave como los del Metropolitano y el campus universitario nos permite llevar nuestra propuesta de valor al centro de sus actividades diarias, con el fin de facilitar su rutina con una experiencia práctica”, afirmó Juan Carlos Fajardo, gerente general de OXXO Perú.