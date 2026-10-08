Según pudo conocer Gestión, Falabella S.A., de Chile, inició el registro de su marca propia “LA UNO!” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en la clase 20, que comprende muebles y artículos para el hogar, incluyendo camas, colchones, almohadas, sofás, mesas, sillas, armarios, espejos, estantes y otros productos de mobiliario y decoración, lo que anticiparía su incursión con esta marca en dicha categoría en el Perú.

¿Falabella apuesta por nueva marca de artículos para el hogar?

Falabella tiene sus orígenes en 1889, cuando Salvatore Falabella, inmigrante italiano, abrió una sastrería en Santiago de Chile. En 1937, Alberto Solari se incorporó al negocio y contribuyó a su transformación en una tienda por departamentos. La compañía inició su expansión internacional en 1993, con su llegada a Argentina, seguida de Perú en 1995 y Colombia en 2006. Con los años, el grupo amplió sus negocios hacia servicios financieros, mejoramiento del hogar, supermercados, centros comerciales y comercio electrónico.

Actualmente, Grupo Falabella cuenta con un ecosistema de negocios físicos y digitales en Latinoamérica, mientras Falabella Retail concentra las tiendas por departamento, con categorías como vestuario, calzado, belleza, tecnología y hogar, además de marcas propias y exclusivas. En 2026, el grupo anunció inversiones por US$900 millones para nuevas tiendas, remodelaciones, tecnología y logística, como parte de una nueva etapa de expansión.

En Perú, Falabella opera desde 1995, cuando ingresó al mercado tras adquirir la cadena Saga. Actualmente combina una red de tiendas por departamento con falabella.com, plataforma que integra productos propios y de terceros. Para 2026, la compañía contempla nuevas aperturas de formato express, principalmente enfocadas en vestuario, como parte de su estrategia de expansión en el mercado peruano.

Mifarma amplia su oferta en el segmento de vitaminas y suplementos

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Mifarma S.A.C., empresa peruana dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y de cuidado personal, que inició el registro de la marca “VO2 Vitaminas y Suplementos” ante el Indecopi, en las clases 05, 35 y 41, que comprenden productos farmacéuticos y suplementos alimenticios; servicios de comercialización de vitaminas, proteínas, alimentos funcionales y productos naturales para la salud y el bienestar; así como actividades de educación, formación, entretenimiento y deportivas.

Mifarma S.A.C. fue constituida en noviembre de 2005 y se dedica a la comercialización mayorista y minorista de productos farmacéuticos, cosméticos, perfumería, higiene y cuidado personal. La empresa creció mediante adquisiciones, entre ellas BTL y FASA, y en 2018 pasó a formar parte de InRetail Pharma tras la compra de Quicorp por US$583 millones. Desde entonces, opera junto con Inkafarma dentro del negocio farmacéutico de Intercorp.

En Perú, Mifarma mantiene una presencia nacional como una de las principales cadenas de farmacias del grupo, mientras amplía su propuesta hacia belleza, nutrición y bienestar. En 2025 lanzó Mifarma Prime, formato que incorporó categorías como maquillaje, vitaminas, nutrición especializada, productos para deportistas y ortopedia; para enero de 2026 ya contaba con 22 locales entre Lima y provincias. En febrero de 2026, además, Farmacias Peruanas inauguró un centro de distribución de 85,000 m² en Punta Negra, destinado a fortalecer el abastecimiento de las operaciones de Inkafarma y Mifarma.

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¿Xiaomi llega a Perú con nueva marca de productos del hogar?

Otro requerimiento fue el presentado por Xiaomi Inc., de China, empresa tecnológica especializada en dispositivos electrónicos y productos inteligentes para el hogar, que inició el registro de la marca “Daily Elements” ante el Indecopi, en las clases 03 y 21, que comprenden productos de limpieza, cuidado personal, cosméticos, fragancias y artículos para el hogar, como utensilios de cocina, recipientes, productos de vidrio, artículos de limpieza, cuidado dental y accesorios para mascotas.

Xiaomi fue fundada en abril de 2010 en China por Lei Jun y otros cofundadores. Tras iniciar con software, lanzó su primer smartphone en 2011 y luego amplió su negocio hacia dispositivos inteligentes, electrodomésticos y productos de estilo de vida. Actualmente, sus productos llegan a más de 100 países y regiones, con un ecosistema de más de 1,079 millones de dispositivos IoT conectados al cierre de 2025.

En Perú, Xiaomi tiene operación oficial y presencia comercial, con tiendas físicas, socios autorizados y una plataforma de venta online. Su oferta incluye smartphones, tablets, wearables, televisores, electrodomésticos, productos para el hogar, movilidad y artículos de cuidado personal y bienestar, categorías que se relacionan con el registro de “Daily Elements”.

Adidas amplia su portafolio deportivo

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Adidas Perú S.A.C., empresa peruana vinculada a la multinacional alemana Adidas, dedicada a la comercialización de artículos deportivos, que inició el registro de la marca “CUP LIMA” ante el Indecopi, en las clases 25 y 41, que comprenden prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, así como servicios de entretenimiento y esparcimiento, actividades deportivas y culturales y organización de eventos deportivos y de entrenamiento.

La compañía alemana adidas fue fundada en 1949 en Herzogenaurach, Alemania, por Adolf “Adi” Dassler, y se especializa en el diseño y comercialización de calzado, prendas de vestir y accesorios deportivos y de sports lifestyle. Con presencia en mercados de Europa, Norteamérica, China, Latinoamérica, Asia y otros mercados internacionales, la firma combina tiendas propias, comercio electrónico y distribución mayorista, mientras que su producción se realiza principalmente mediante fabricantes externos.

En Perú, Adidas está presente desde 1997 a través de adidas Perú S.A.C., sociedad vinculada al grupo alemán y dedicada a la comercialización de productos textiles, prendas de vestir y calzado. La marca opera mediante tiendas propias, outlets, formatos adidas Originals y adidas Kids, canal online y distribuidores, con presencia en Lima y otras ciudades del país.