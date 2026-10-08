Las tiendas departamentales son parte del portafolio de Falabella (Foto: Difusión)
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Sandra Reyes
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Falabella tiene en Perú uno de sus más importantes frentes de crecimiento en la región. Con presencia en tiendas por departamento, mejoramiento del hogar y supermercados, el grupo chileno, pone la mira para seguir creciendo en el mercado local. Pero esta vez a través de una nueva marca.

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