En detalle, el reporte señala que existe un 72% de capitalinos, principalmente de Lima Norte y del nivel socioeconómico A, B y C, que adquiere productos en estas tiendas “en lugar de ir a la bodega”, dado que encuentran más variedad. “Los C-store han logrado fortalecerse a partir de la variedad de productos y marcas que venden. La exhibición de esta mercancía y el orden permiten que el flujo dentro de la tienda sea más dinámico, generando a su vez que el consumidor se relacione de manera libre con las marcas”, explicó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Pese a ello, el ejecutivo destacó que en algunas categorías, ambos canales (bodegas y tiendas de conveniencia) se complementan, sobre todo porque cada uno cubre una necesidad que el otro no necesariamente puede satisfacer. “Las bodegas tienen alcance en categorías en las cuales no están las tiendas de conveniencia, como los frescos (vegetales, frutas, cárnicos, etc.). A ello, sumemos que las bodegas pueden lograr niveles de relacionamientos más personales con el consumidor, ‘fiando’ o entregando presentaciones en gramajes a los que no puede llegar el canal moderno”, manifestó el especialista.

Sin embargo, los consumidores también evalúan otros atributos previo a la compra en una tienda de conveniencia. Así, un 75% de limeños prefieren estos establecimientos “porque están abiertos hasta muy tarde”; en tanto, un 73% indica que se inclina por esta alternativa debido a su cercanía al trabajo/casa o porque encuentran promociones u ofertas.

“Hablamos de un canal que viene fortaleciéndose y cada vez se encuentra más cerca del consumidor, otorgándole la preferencia en el consumo de productos de ticket bajo y medio”, afirmó.

¿Qué compran?

Las gaseosas, aguas, rehidratantes y snacks son los productos más adquiridos por los limeños en las tiendas de conveniencia; principalmente, por mujeres de los niveles socioeconómicos A y B.

En torno a la modalidad de adquisición, un 86% de las ventas ocurre de manera presencial y un 14% compra de forma digital (apps delivery). “Es importante seguir entendiendo al shopper e innovar en la medida de lo posible hacia esquemas de delivery y compra en línea”, agregó Oropeza.

Actualmente, existe un 35% de limeños que acude de manera “diaria” e “interdiaria” a las tiendas de conveniencia, a la vez que un 41%, principalmente de Lima Moderna y el Callao, reconoce que por lo menos una vez a la semana asiste a estos locales.

Seguirán creciendo

El estudio de Impronta Research también revela la perspectiva que tiene el limeño sobre sus visitas a estas tiendas de conveniencia en lo que resta del 2024, siendo que un 36% de capitalinos considera que aumentará su llegada a estos establecimientos, mientras que un 57% asegura que se mantendrá.

Estas proyecciones se mantienen para los consumidores de Lima en general, con excepción de Lima Moderna, donde la penetración de las tiendas de conveniencia ocurre de forma más moderada. “Consideremos que esta zona tiene el formato desde su inicio; además, de otros como los supermercados con mayor presencia”, refirió.

Respecto a las bodegas, Oropeza resaltó que ante la penetración de las tiendas de conveniencia, es imprescindible la digitalización de estos negocios, de modo de lograr una mejor comunicación con los clientes, ampliar los medios de pago; además, de mejorar el mix de productos.

El dato

Seis de cada 10 limeños califica a Tambo como su tienda de conveniencia favorita, sobre todo en Lima Norte.

Ficha técnica:

Técnica: Cuantitativa

Metodología: Encuestas vía paneles online, duración 10 minutos

Perfil: Hombres y Mujeres, NSE A, B, C y D; 18 años a más.

Zonas: 6 Limas (Centro, Norte, Sur, Este, Moderna y Callao)

Muestra: 300 encuestas

Periodo: Abril 2024

