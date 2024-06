Sin embargo, en un escenario en el que el crecimiento de los precios empieza a darse de forma más moderada, ¿el desempeño de las marcas propias seguirá en avance? De acuerdo al estudio del Canasto de NielsenIQ (NIQ) —que mide el desempeño del consumo en Lima y 23 provincias del Perú—, la marca propia al cierre del primer trimestre del 2024 evidencia en los canales de autoservicios una contracción de tres puntos porcentuales en relación a lo que registró al culminar el cuarto trimestre del 2023. Este menor desempeño también lo coloca por debajo de la participación que tenía en el segundo y tercer trimestre del año pasado.

“Desde la pandemia la marca propia ganaba relevancia no solo a nivel de volumen de ventas, sino también de valor, alcanzando un pico en el último trimestre del 2023. En ese periodo ha logrado representar cerca del 15% de la venta de los autoservicios, pero ahora vemos que esto ha bajado a aproximadamente 12%”, remarcó Marcel Garreaud, Associate Manager para NIQ Perú.

De este modo, el experto señaló que las categorías más afectadas han sido justamente aquellas que tienen mayor presencia a nivel de marcas propias como lo son frescos y congelados, alimentos y limpieza, cuya participación en valor es de 27%, 25% y 13%, respectivamente.

En detalle, los productos que han contribuido a la caída de las marcas propias han sido huevos, embutidos, aceites, panetones, lejías, limpiadores líquidos, snacks, galletas, shampoos, entre otros. “Pero también hay categorías representativamente pequeñas aún dentro de marca propia, como repostería y mascotas, las cuales muestran como valor un crecimiento de más de 20% en el canal autoservicios”, manifestó el especialista.

Garreaud resaltó el trabajo de las marcas comerciales en esta recuperación de terreno; ello, a través de estrategias de precios, promociones, entre otras acciones, las cuales han terminado impulsando que en el comparativo, la decisión del consumidor se haya inclinado por las etiquetas tradicionales. “Perder tres puntos porcentuales no es poco, sobre todo, en autoservicios, donde su peso dentro del mix de canales del consumidor es de cerca del 25%”, incidió.

En esa línea, el vocero de NIQ sostuvo que es difícil considerar que las marcas propias hayan alcanzado “un techo” y, por el contrario, la tendencia debería apuntar a que en un contexto más estable de precios, estas marcas apuesten en mayor medida por diferenciarse y lograr posicionamiento en relación a las etiquetas comerciales, cuyo principal atractivo es el valor de marca. “Por ejemplo, un mayor mix de productos depende de la categoría; en leches se puede apostar por una presentación light, deslactosada, entre otros, pero de pronto en una categoría como cereales resaltar los atributos podría dar más resultado”, indicó.

¿Cómo se desenvolvió el consumo?

Según el estudio de NIQ, el primer trimestre del 2024 estuvo marcado por una estabilidad en el consumo de los canales tradicionales y de autoservicios en relación a similar periodo del 2023. Esto estuvo impulsado básicamente por un precio promedio que si bien aumentó, solo lo hizo ligeramente en 3.1% en el comparativo con los primeros tres meses del año pasado.

A nivel de categorías, el consumo estuvo encabezado sobre todo por las bebidas no alcohólicas con un crecimiento de 7.6% en relación al primer trimestre de 2023. A diferencia, alimentos, confitería y cosmética cayeron 2.9%, 7.9% y 2.7%, respectivamente, en las preferencias de los peruanos.

“Alimentos ha sido una categoría que desde el año pasado estuvo muy afectada por el incremento del gasto. La gente empezó a racionalizar aceite, arroz, carne y demás productos, sin embargo, esperamos que en la segunda mitad de este año se estabilice su consumo. Esto se dará no por una reducción drástica de precios, pero sí porque las amas de casa encontrarán valores más estables”, explicó.





En torno a mix de canales, el panorama no ha variado mucho con respecto a igual periodo del 2023, siendo que el canal tradicional y autoservicios representan el 90% del consumo. El liderazgo lo mantiene el canal tradicional con 65.6%.

Finalmente, Garreaud señaló que la perspectiva para la segunda mitad del año es la de un ligero crecimiento del consumo, afianzado siempre por precios más estables y con aumentos que no se darán en la misma medida que años anteriores. Adicionalmente, dijo que justificado en las positivas proyecciones macroeconómicas que manejan los analistas, así como eventos de la talla de la Eurocopa, Copa América y los Juegos Olímpicos de París, categorías como bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) no serían las únicas que se dinamizarán, sino también otras como confitería salada del tipo de snack, papas, entre otros productos.

