El MTC presentó un paquete de incentivos para reducir los costos de las aerolíneas y facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas. Foto: MTC.
El MTC presentó un paquete de incentivos para reducir los costos de las aerolíneas y facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas. Foto: MTC.
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Redacción Gestión
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El , a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), presentó el Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, una iniciativa que reúne medidas para reducir costos y simplificar trámites con el fin de facilitar el inicio de nuevas operaciones y .

La presentación estuvo a cargo del , y de la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín Ugarte. La propuesta contempla la participación de empresas y entidades públicas y privadas vinculadas con el sector aeronáutico.

“Desde el Gobierno estamos impulsando medidas concretas para simplificar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de atención y facilitar el desarrollo de nuevas operaciones aéreas. Con ello, buscamos generar mejores condiciones para la conectividad, el turismo, el comercio y el crecimiento económico del país”, señaló Tangherlini.

Uno de los componentes de la iniciativa es la reducción de los plazos para obtener autorizaciones. El tiempo de atención de los permisos de operación pasará de hasta 90 días a aproximadamente 30 días, mientras que la tramitación de los permisos de vuelo se reducirá de 30 días a un día hábil.

El kit contempla medidas en cinco ámbitos: tarifas aeroportuarias, abastecimiento de combustible, servicios de asistencia en tierra, promoción de la demanda y facilitación regulatoria. El objetivo es disminuir los costos que afrontan las aerolíneas cuando comienzan a operar y generar condiciones favorables para la apertura de nuevas rutas.

El MTC presentó un paquete de incentivos para reducir los costos de las aerolíneas y facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas. Foto: MTC.
El MTC presentó un paquete de incentivos para reducir los costos de las aerolíneas y facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas. Foto: MTC.

Incentivos en aeropuertos y combustible

En el componente de tarifas aeroportuarias participan los concesionarios Lima Airport Partners (LAP), Aeropuertos del Perú (ADP) y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), mediante incentivos tarifarios y acciones de promoción.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, estos beneficios podrían representar ahorros desde US$ 19,000 anuales en tarifas de aterrizaje y despegue. Asimismo, los descuentos aeroportuarios podrían superar los US$ 300,000 durante el primer año de operación, según las condiciones aplicables.

En el abastecimiento de combustible, la iniciativa incorpora condiciones comerciales preferenciales con empresas como Repsol y Valero. Los ahorros estimados podrían llegar a US$ 18,720 anuales para vuelos dentro de Sudamérica y aproximadamente US$ 40,000 para vuelos intercontinentales.

El programa también incluye a las empresas Talma y SAASA, que brindan servicios de asistencia en tierra para la atención de aeronaves, pasajeros y equipajes. En este ámbito, se consideran beneficios orientados a reducir los costos asociados al inicio de nuevas operaciones aéreas.

Alcance nacional

A través de esta iniciativa, el MTC apunta a fortalecer la coordinación entre el Estado y las empresas del sector aeronáutico para simplificar procedimientos y reducir costos, con miras a promover nuevas operaciones aéreas, una mayor integración territorial y el crecimiento económico del Perú.

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